Od podjetnice do brezdomke in 100 milijonskega sklada: Ženska je ženski volk

"Osebno mislim, da so na globalni ravni tisto, kar ženske najbolj drži nazaj, kar ženske same. Na eni strani vse tisto, kar počnemo same sebi, na drugi pa vse tisto, kar počnemo druga drugi. Sindrom čebele matice je še kako živ in prisoten."

Ingrid Vanderveldt je ameriška serijska podjetnica. Odkrito pove, da je imela njena poslovna pot vzpone in padce. Na enem prvih sestankov z investitorji, ko je na noge postavljala svoje prvo podjetje, ji je svetovalec dejal, da "ni videti kot resen direktor, da ne govori kot resen direktor in se ne vede kot nekdo, ki mu investitorji običajno dajo denar". "Čas je, da si najdeš službo, ker tole ne bo šlo, poslovni svet enostavno ni zate," je še (dobronamerno) dodal.

Vanderveldtova je med drugim znana po projektih VH2 Energy Investments, Green Girl Energy, kot avtorica in voditeljica oddaje American Made, nekdanja vodja globalne podjetniške iniciative družbe Dell in vodja iniciative EBW2020. Je prejemnica več poslovnih nagrad, pri svojem delu pa sodeluje tudi z organizacijo Združenih narodov.

S tega sestanka je odšla objokana in v skrbeh, saj so starši za to, da so investirali v njen posel, vzeli hipoteko, v pisarni je imela ljudi, ki jim je bilo treba nakazati plačo.

V šoku in nejeveri si je ostrigla lase, kupila očala, temno modro poslovno obleko in poskusila postati "eden od fantov". Poskus se je končal klavrno. Na sestankih se je v novi podobi počutila še slabše, imela je še manj samozavesti. Poslovna pot je postajala vse bolj oddaljen sen.

Dokler ni našla pravega mentorja. George Kozmetsky je bil nekoč mentor Michaela Della, danes enega najbogatejših ljudi na planetu. Ta ji ni dal denarja, ampak vzpodbudo. Bil je tudi človek, ki je prepoznal potencial projekta - skiciranega na prtičku in ji dal kontakt potencialnega investitorja. Z nekaj nasveti in ponovno najdeno samozavestjo, je za svoje prvo podjetje zbrala sedem milijonov dolarjev kapitala.

Od tam naprej so stvari sicer šle vse prej kot gladko, a je bila to pomembna lekcija o mentorstvu za žensko, ki je danes na čelu projekta, ki želi do leta 2020 za poslovno pot opremiti milijardo žensk (EBW2020 - Empowering a Billion Women by 2020).

Dober mentor je pogosto tisto, kar odloča med tem ali bo novinec v poslu uspel ali pa ne, ugotavlja 48-letna Vanderveldtova, s katero smo se pogovarjali v Zagrebu.

Potovanja so namreč danes del njenega vsakdana, ženske, ki jih srečuje, pa "različne kot noč in dan". Od mladih žensk z jasnimi poslovnimi željami, do starejših žensk, ki se na poslovno pot podajajo iz nuje – ker so, stare 50 let in več, na trgu dela – pa naj se sliši še tako grdo – z vidika marsikaterega delodajalca "nezaželene in neuporabne".

V poslovni svet želite privabiti čim več žensk. Ko se pogovarjate z njimi, kaj izpostavljajo kot največjo oviro, ki stoji med njimi in podjetništvom?

Povsod po svetu vam bodo ženske rekle, da je stvar, ki jih najbolj ovira, premalo dostopa do priložnosti in kapitala. Pravzaprav bo pomanjkanje sredstev na prvem mestu tudi pri moških, ampak v resnici sploh ne gre za to.

90-odstotkov vzroka, zakaj se ženske ne podajo v podjetništvo, je premalo samozavesti. Na srečo za to obstaja rešitev. Samozavest je mogoče pridobiti s pomočjo mentorjev, takrat se lahko ljudje odprejo, začnejo delovati. In ko oseba postane proaktivna, to spremni vse. Prav na to se osredotočamo s projektom. Kako ženskam omogočiti dostop do kvalitetnih mentoric-vzornic, in kako postaviti sistem, ki jim korak za korakom pomaga naprej, tudi do kapitala, predvsem pa se prilagodi stopnji, ki so jo na svoji poti že dosegle.

Vi ste svojo podjetniško žilico začeli krepiti precej zgodaj ...

Že kot otrok sem bila precej podjetna. Ko smo imeli v šoli tekmovanja v zbiranju denarja in smo prodajali čokoladice, sem vedno želela zmagati. Imela sem rada šport, bila sem tekmovalna, všeč mi je bilo služiti denar. Po poklicu sem sicer arhitektka, ampak ko sem kandidirala za mesto v stanovski organizaciji, ki je delovala v ZDA, Kanadi in Portoriku, sem se kar naenkrat znašla na sestankih, kjer nisem razumela, o čem govorijo.

Počutila sem se neumno. Rekla sem si, da bom šla v poslovno šolo in na pravno fakulteto, da bom bolj pametna. In sem dejansko šla. In takrat sem začela spremljati poslovni svet.

Poglobila sem se v dejstvo, da je Michael Dell iz "mojega mesta", Austina v Teksasu, pa sem si rekla, če je lahko on uspel tako, da je iz prtljažnika svojega avtomobila prodajal računalnike, sem najbrž tudi jaz za kaj dobra. In sem naredila prve poslovne korake. Zdelo se mi je zabavno. Na koncu pravne fakultete nisem končala, poslovno pa.

Dellove poslovne poti niste le analizirali, kasneje sta dejansko sodelovala, med drugim ste bili vodja Dellove globalne podjetniške iniciative, pod vašim nadzorom je bil tudi njihov 100 milijonski naložbeni sklad.