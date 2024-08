Od poldneva do predvidoma ponedeljka nedostopne storitve OTP banke

Poslovalnice bodo tako danes odprte po spremenjenem delovnem času, in sicer od 8. do 12. ure. Od ponedeljka, 2. septembra, dalje bodo spet poslovale po običajnem delovnem času. Prav tako bo na poštah mogoče danes opravljati bančne storitve le do 12. ure, gotovinsko plačilo plačilnih nalogov pa bo mogoče do 14. ure. V soboto na poštah poslovanje ne bo mogoče.

Spletne in mobilne aplikacije bodo danes delovale do 14. ure, zatem pa jih ne bo mogoče uporabljati do ponedeljka, 2. septembra. V času nedelovanja prek digitalnih kanalov ne bo možno opravljati nobenih plačilnih storitev, niti internih plačilnih nalogov in Flik plačil, so opozorili v OTP banki.

Izvajanje plačil na fizičnih prodajnih mestih z debetnimi in kreditnimi karticami bo ves ta čas potekalo nemoteno. Enako velja za spletne trgovine.