Od polnoči nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,379 evra (pred spremembo 1,421 evra na liter), pri 50 litrih to znese 68,95 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,453 evra na liter," so dodali.

Liter dizla bo od polnoči stal 1,418 evra (trenutno 1,461 evra), kar pomeni, da bomo 70-litrski rezervoar napolnili za 70 evrov. Če cena ne bi bila regulirana, bi znaša okoli 1,506 evra na liter, so izračunali na ministrstvu.

Kurilno olje, ki trenutno stane 1,119 evra na liter, pa bo po novem treba odšteti 1,070 evra na liter. "Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1070 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,207 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1207 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 137 evrov," so poudarili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.