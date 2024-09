Od polnoči nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,457 evra, trenutna cena je 1,475 evra na liter. Liter dizla bo stal 1,485 evra, kar je kar občuten padec glede na trenutnih 1,519 evra. Za liter kurilnega olja, ki zdaj stane 1,125 evra, pa bo po novem treba odšteti 1,092 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem oblikujejo prosto.