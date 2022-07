Ob polnoči novi ceni dizla in 95-oktanskega bencina

Ceni dizla in bencina se s torkom znova spreminjata. V naslednjih dveh tednih bomo tako za liter dizelskega goriva odšteli štiri cente manj oz. 1,808 evra, za liter 95-oktanskega bencina pa dobre tri cente manj oz. 1,723 evra. Trenutne cene pogonskih goriv, ki veljajo še do torka: za liter bencina odštejemo 1,755 evra, za liter dizla pa 1,848 evra.

V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter bencina, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na površinah avtocest in hitrih cest se še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.