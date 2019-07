Od polnoči zaprto mariborsko letališče

Upravljanje začasno v roke DRI

Vlada se je namreč po tistem, ko je družba Aerodrom Maribor, ki je bila od začetka 2017 v posredni lasti kitajskega kapitala, enostransko prekinila pogodbo, sama pa ni pristala na pogoje za nadaljevanje najemnega razmerja, odločila, da upravljanje Letališča Edvarda Rusjana začasno preda v roke Družbi za upravljanje investicij (DRI), državnemu inženirskemu podjetju.

Na DRI so že izpeljali vse formalne postopke, ki so pogoj za prevzem upravljanja letališča. Spremenili so akt o ustanovitvi in sklenili pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo. A za prenos upravljanja na DRI manjka še pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki ga izda Javna agencija za civilno letalstvo RS. Ta bo predvidoma danes začela z opravljanjem fizičnega pregleda na letališču.

Do pridobitve obratovalnega dovoljenja letališče ne bo obratovalo. V DRI so zapisali, da čas trajanja pregleda težko predvidijo, ocenjujejo pa, da bo letališče danes zagotovo zaprto ves dan. Ker bo DRI prevzel tudi 24 dosedanjih zaposlenih, bodo na letališču sicer delo tudi v prihodnje opravljali isti ljudje z istimi licencami na isti infrastrukturi in z istimi priročniki, tako da se bo dejansko zamenjala le pogodba o upravljanju.