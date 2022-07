Od septembra bo maloprodajna cena plina omejena

"Z današnjim ukrepom, katerega cilj je zamejiti draginjo ter zagotoviti nemotene in stabilne dobave plina in ljudem omogočiti življenje in mirnejšo jesen ter zimo, smo omejili dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce," je pojasnil Kumer.

Zaščiteni odjemalci so gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe: bolnišnice, dijaški in študentski domovi ter javni domovi za starejše in zapori. Med zaščitene odjemalce po zakonodaji sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.