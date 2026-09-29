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Gospodarstvo

Od simbola pandemije covida-19 do zaprtja: BioNTech ugaša tri lokacije

Berlin, 29. 09. 2026 11.36 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
BioNTech, cepivo, splošna

Nemški BioNTech, ki je med pandemijo s Pfizerjem razvil eno najbolj uporabljanih cepiv proti covidu-19, bo zaprl tri lokacije v Nemčiji. Podjetje je zanje iskalo kupce, a jih kljub obsežnemu prodajnemu postopku ni našlo. Zapiranje je del širšega prestrukturiranja proizvodne mreže, s katerim se BioNTech po upadu povpraševanja po cepivih proti covidu-19 vse bolj usmerja v razvoj zdravil proti raku. Celoten program konsolidacije bi lahko vplival na do približno 1860 delovnih mest.

BioNTech bo zaprl lokacije v Marburgu, Idar-Obersteinu in Tübingenu, potem ko so se prizadevanja za njihovo prodajo končala brez dogovora.

"Kljub intenzivnim prizadevanjem vseh vpletenih in obsežnemu prodajnemu postopku prodaje žal ni bilo mogoče izpeljati," je po poročanju Reutersa sporočil tiskovni predstavnik družbe. Podjetje se je s svetom delavcev dogovorilo tudi o socialnih ukrepih in dodatnih odpravninah za prizadete zaposlene.

Odločitev ni nepričakovana. BioNTech je že maja napovedal konsolidacijo svoje globalne proizvodne mreže in iskanje kupcev za lokacije, za katere pričakuje presežne zmogljivosti. Med razlogi je navedel spreminjajoče se potrebe po proizvodnji, proizvodne zmogljivosti partnerjev, prevzeme in iztek pogodb. Podjetje je takrat napovedalo, da bi ukrepi skupaj lahko vplivali na do približno 1860 delovnih mest.

Marburg je bil eden od simbolov proizvodnje cepiva

Med lokacijami, ki jih čaka zaprtje, posebej izstopa Marburg. BioNTech je tamkajšnji obrat leta 2020 kupil od Novartisa prav zaradi hitrega povečevanja proizvodnje cepiva proti covidu-19.

Takrat je podjetje napovedovalo, da bo to ena največjih evropskih lokacij za proizvodnjo mRNA in da bo lahko ob polni zmogljivosti proizvedla do 750 milijonov odmerkov cepiva na leto. BioNTech je ob prevzemu lokacije prevzel tudi približno 300 zaposlenih.

Razmere so danes bistveno drugačne. BioNTech je že v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležil 118,1 milijona evrov prihodkov, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju leto prej 182,8 milijona. Podjetje je padec pripisalo predvsem nižjim prihodkom od cepiv proti covidu-19. V prvem četrtletju je ustvarilo tudi 531,9 milijona evrov čiste izgube.

Covid-19
Covid-19
FOTO: Shutterstock

Prihranili naj bi okoli 500 milijonov evrov na leto

S konsolidacijo proizvodnje želi BioNTech občutno zmanjšati stroške. Po popolni izvedbi ukrepov leta 2029 bi lahko ponavljajoči se letni prihranki dosegli približno 500 milijonov evrov.

Denar nameravajo usmerjati predvsem v razvoj svoje vse obsežnejše onkološke linije. BioNTech želi do leta 2030 postati biotehnološko oziroma biofarmacevtsko podjetje z več proizvodi, velik del njegove razvojne strategije pa je danes osredotočen na zdravljenje raka. Med drugim razvija imunomodulatorje, konjugate protiteles in zdravil ter mRNA-imunoterapije proti raku.

Preusmeritev se vidi tudi pri vlaganjih. Stroški raziskav in razvoja so v prvem četrtletju 2026 dosegli 557 milijonov evrov in so bili višji kot leto prej. BioNTech je povečanje med drugim povezal z razvojem svojih programov na področju imunoonkologije in konjugatov protiteles in zdravil.

Zapiranje se bo nadaljevalo več let

BioNTech je maja načrtoval, da bo dejavnosti na nemških lokacijah v Idar-Obersteinu, Marburgu in Tübingenu zaključil do konca leta 2027, vendar se časovnice posameznih lokacij po najnovejših informacijah razlikujejo.

Po podatkih, ki jih je pridobil Fierce Pharma, naj bi lokacijo v Tübingenu zaprli konec leta 2027, Marburg v začetku leta 2028, Idar-Oberstein pa konec leta 2028.

Del širše konsolidacije je tudi proizvodni obrat v Singapurju, ki ga je BioNTech leta 2022 kupil od Novartisa. Tam naj bi dejavnosti po prvotnem načrtu prenehale v prvem četrtletju 2027. BioNTech je kupca iskal tudi za to lokacijo.

Podjetje je bilo uspešnejše pri iskanju kupca za družbo JPT Peptide Technologies. Avgusta je sporočilo, da bo vse deleže v družbi kupil sklad, ki mu svetuje münchenska skupina DUBAG. BioNTech je takrat še napovedoval, da bo možnosti prodaje drugih prizadetih lokacij preučeval do konca septembra.

Zaprtje treh nemških lokacij tako označuje še en korak stran od proizvodne ekspanzije iz časa pandemije. BioNTech sicer ostaja na trgu cepiv proti covidu-19, vendar svojo dolgoročno rast vse bolj gradi na onkologiji. Podjetje ob napovedani konsolidaciji zagotavlja, da ta ne bo vplivala na komercialno ali klinično oskrbo oziroma na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

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biontech zaprtje covid rak cepivo

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