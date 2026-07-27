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Gospodarstvo

Od torka nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana, 27. 07. 2026 12.26 pred 1 uro 2 min branja 41

Avtor:
STA L.M.
Točenje goriva

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Pri 50 litrih bencina bo tako potrošnik plačal 80,15 evra, za enako količino dizla pa 91,40 evra. Pri kurilnem olju bo pri naročeni količini 1000 litrov cena znašala 1436 evrov (brez prevoza), navaja Ministrstvo.

Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Točenje bencina
Točenje bencina
FOTO: Bobo

Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,802 evra, dizel okoli 2,043 evra, kurilno olje pa okoli 1,651 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Medtem na Hrvaškem ...

Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za osem centov na 1,62 evra za liter, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za 19 centov in bo znašala 1,21 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,77 evra, dizla 1,92 evra in modrega dizla 1,28 evra za liter.

Bencinska črpalka na Hrvaškem
Bencinska črpalka na Hrvaškem
FOTO: Profimedia

V primerjavi s prejšnjim dvotedenskim obdobjem in glede na znatno predvideno povišanje maloprodajnih cen goriv je hrvaška vlada ob tem znižala trošarine, in sicer za štiri cente na liter pri dizelskem gorivu in za cent na liter pri bencinu.

Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, so določili, da je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so v petek sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol.

gorivo Hrvaška cene goriv bencin dizel

Težave na Hrvaškem: polne plaže, prazne blagajne gostincev?

24ur.com Pocenitev naftnih derivatov
24ur.com Opolnoči pocenitev bencina in dizla
24ur.com Od polnoči nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje
24ur.com Dobra novica za voznike: bencin in dizel od torka občutno cenejša
24ur.com Občutno cenejši dizel, bencin skoraj na isti ravni
24ur.com Ob polnoči višje cene nafnih derivatov
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KOMENTARJI41

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duhccc
27. 07. 2026 15.02
FEVDALCI IN TLACANI IN NIC DRUGACE NI
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0 0
jugatneme
27. 07. 2026 15.02
Zahvaljujoč klovnu Krampu je cena nafte na borzah v letošnjem letu porasla za cca 50% in v zadnem mesecu za cca 20%. Nekdo pričakuje cenejše gorivo?? Obenem pa višje plače??
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0 0
hobotnica1
27. 07. 2026 15.01
Ta vlada se norčuje iz nas, pred dvema dnevoma obljubljali 10 centov manj, zdaj pa dosti manj.
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0 0
Pajo_36
27. 07. 2026 14.59
Ja, bilo bi drugače, če vlada ne bi povečala marž in če bi z redbo ali posebnim zakonom zmanjašal DDV, ne pa da je to dala v omnibus zakon, kar pomeni: lahko vam dam manjši DDV naenergente, če meni ( Janši ) daš polno plačo in polno pokojnino. Pa Kacimu, pa JAnkoviću. Za ljudi ane, ja...
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+1
1 0
Hihitalec
27. 07. 2026 14.57
Kako si lepo dobiček delijo na naš račun.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
27. 07. 2026 14.56
Po domače, vržena kost za obirat!
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-1
0 1
Watcherman
27. 07. 2026 14.54
Kraja,goljufija in požrešnost.
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+2
3 1
Podlesničar
27. 07. 2026 14.53
Važno, da je vlada v času dragih energentov povišala marže trgovcem... res nebi mogli izbrati boljšega trenutka. Izstavljen račun za volitve je bilo treba poravnat. 🐷🐷🐷
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+2
4 2
Mclaren
27. 07. 2026 14.49
Umrl bom od smeha. Ta vlada dela za ljudi!
Odgovori
+5
7 2
Žmavc
27. 07. 2026 14.48
Se ne strinjam s takimi regulacijami. Vseeno pa razumem, da bo nekako potrebno zakrpati Golobovo rekordno finančno luknjo.
Odgovori
-1
7 8
Mclaren
27. 07. 2026 14.50
Misliš, dvignit dobicek Petrolu!
Odgovori
+8
9 1
Ponent
27. 07. 2026 14.45
Za 20c gor pa za 2c dol, to je računica! Banda lopovska!
Odgovori
+13
15 2
JanezOrban
27. 07. 2026 14.44
Pokvarjeni Janša se je spet zlagal!
Odgovori
+13
17 4
Fluxx
27. 07. 2026 14.44
Janez obljublal eno cene pa visje kot pod Golobom
Odgovori
+8
13 5
Marjan2
27. 07. 2026 14.41
veliko, 2 centa😀😀
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+7
7 0
Ici
27. 07. 2026 14.35
obljubljali so 10 - 11 centov/liter. To je čisto zavajanje naroda.
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+13
15 2
Endless
27. 07. 2026 14.29
Nikoli nisem zasledil tako populistične članke o bencinu ko je vladal guru mojster zavajanja
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+4
9 5
zajebant1
27. 07. 2026 14.24
Jj a boš tudi plače in pokojnine dvignil, zaradi visokih cen goriva ali boš nadaljeval politiko goloba
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-5
3 8
MESE?AR
27. 07. 2026 14.23
Kaj ni škoda papirja in elektrike za tako minorno nepomembno pocenitev ??? Oglašajte se, ko bo 20 centov cenejše, ne pa dizel 2,7 !
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+4
7 3
mandan
27. 07. 2026 14.22
Sestavina Delež končne cene Osnovna cena goriva (nafta, rafinerija, logistika) 35–40 % Marža trgovca 2–4 % Trošarina 30–35 % Okoljske in energetske dajatve 2–4 % DDV (22 %) 18–20 % Skupaj 100 % Primer za liter, ki stane 1,50 € ⛽ Osnovna cena goriva: 0,57 € (38 %) 🏪 Marža: 0,04 € (2,7 %) 💰 Trošarina: 0,49 € (32,7 %) 🌱 Okoljske dajatve: 0,03 € (2,0 %) 📄 DDV: 0,37 € (24,6 % od osnove pred DDV oziroma približno 19–20 % končne cene) Skupaj: 1,50 € Pomembno je razumeti, da čeprav je DDV 22 %, to ne pomeni 22 % končne cene. DDV se obračuna na osnovo brez DDV, zato pri končni ceni predstavlja približno 18–20 %, odvisno od zaokroževanja. Na splošno to pomeni, da: država (trošarina + okoljske dajatve + DDV) prejme približno 52–58 % končne cene, nafta, predelava in logistika predstavljajo približno 38–45 %, trgovec pa približno 2–4 %.
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+6
6 0
RecMiG
27. 07. 2026 14.20
Jansharja z oblasti..
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+3
8 5
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