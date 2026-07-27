Od torka nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Pri 50 litrih bencina bo tako potrošnik plačal 80,15 evra, za enako količino dizla pa 91,40 evra. Pri kurilnem olju bo pri naročeni količini 1000 litrov cena znašala 1436 evrov (brez prevoza), navaja Ministrstvo. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Točenje bencina FOTO: Bobo

Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,802 evra, dizel okoli 2,043 evra, kurilno olje pa okoli 1,651 evra za liter. Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Medtem na Hrvaškem ...

Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za osem centov na 1,62 evra za liter, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka višja za 19 centov in bo znašala 1,21 evra za liter. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,77 evra, dizla 1,92 evra in modrega dizla 1,28 evra za liter.

Bencinska črpalka na Hrvaškem FOTO: Profimedia