Od torka nove cene goriv, bencin se bo podražil

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo 1,608 evra za liter), pri 50 litrih to znese 81,15 evra.

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Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 90,55 evra.

Bencinska črpalka FOTO: Bobo