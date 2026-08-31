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Gospodarstvo

Od torka nove cene goriv, bencin se bo podražil

Ljubljana , 31. 08. 2026 12.44 pred 13 minutami 1 min branja 36

Avtor:
A.K.
Bencinska črpalka

V torek podražitev bencina za 1,5 centa in pocenitev dizla za 9,2 centa. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo znašale 1,623 evra za liter bencina, 1,811 evra za liter dizelskega goriva in 1,412 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo 1,608 evra za liter), pri 50 litrih to znese 81,15 evra. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 90,55 evra.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,412 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,517 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.412 evrov (brez prevoza). 

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24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja višje
24ur.com Od torka višje cena bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Pocenili se bodo bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka višje
24ur.com Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa
24ur.com Dizel in kurilno olje cenejša, bencin malenkost dražji
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KOMENTARJI36

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Oblastljudstvu
31. 08. 2026 13.46
Naslednji torek se bo podražil za 12 centov. Potem se bo zopet pocenil za 9 centov. In tako naprej. Do konca leta bo cena 2,2€/l #ovcice #beeebee
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+2
2 0
wsharky
31. 08. 2026 13.44
kmečki dizel pa baje 1 eur na liter, samo da kmetje ne pripeljejo traktorjev pred parlament
Odgovori
+1
1 0
Slovenec007
31. 08. 2026 13.40
2.5€ bo dizel v naslednjih 6-12 mesecih to si zapomnite, ni se še niti začela kriza.
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+3
3 0
Rdečimesečnik
31. 08. 2026 13.33
Najcenejši v EU bravo jj
Odgovori
+1
4 3
Fossil
31. 08. 2026 13.31
Vlada dela dobro bravo JANŠA 🤫
Odgovori
+0
5 5
berger 2
31. 08. 2026 13.31
"Čestitka " za brisanje mojih komentarjev. S tem samo potrjujete to, kar sem napisal o demagogiji Bravo
Odgovori
+3
3 0
Oblastljudstvu
31. 08. 2026 13.47
A ne veš, tu vlada diktatura #bananistan
Odgovori
0 0
Andres
31. 08. 2026 13.29
Veliko lazi je bilo na volitvah. Kot vedno. Pomnimo....
Odgovori
+10
11 1
Pa kaj
31. 08. 2026 13.28
kaj pa janezova pikapolonica pravi na te cene? pred volitvami je imel neke druge davcne izracune..
Odgovori
+6
7 1
BUONcaffee
31. 08. 2026 13.27
Ne bo hudo.
Odgovori
-5
0 5
mojcd
31. 08. 2026 13.23
zima gre not, Janez pa vrača uslugo Petrolu za volitve
Odgovori
+13
15 2
kala 09
31. 08. 2026 13.23
Hvala Janez
Odgovori
+10
11 1
SFRY
31. 08. 2026 13.25
Na Goli Otok z Jasharijem...
Odgovori
+10
14 4
KatiFafi
31. 08. 2026 13.18
V torek podražitev bencina za 1,5 centa in pocenitev dizla za 9,2 centa. a ste lahko mediji še večji hlapci z naslovom - Od torka nove cene goriv, bencin se bo podražil. A vas res ni nič sram!?
Odgovori
+10
12 2
SFRY
31. 08. 2026 13.20
DNovinarji 🤣
Odgovori
+6
6 0
Kali?opko Kali?opkovi?
31. 08. 2026 13.41
HAHAHAHAHA
Odgovori
+1
1 0
Perrun
31. 08. 2026 13.16
odkar je Janša in Vrtovec je noro postall s temi cenami.
Odgovori
+5
9 4
pietro
31. 08. 2026 13.25
noro , da smo najcenejši v regiji
Odgovori
+0
6 6
dzonimakaroni
31. 08. 2026 13.26
primerjaj še plače.
Odgovori
+6
7 1
Ladybird77
31. 08. 2026 13.43
Niti slučajno nismo.
Odgovori
0 0
SFRY
31. 08. 2026 13.14
Eto vam EU 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
4 3
berger 2
31. 08. 2026 13.08
Lepdan123 Ne razumeš, kaj je v tem demagoškega. Naslov poudari to, kar je minus za vlado, ne omenja pa tega, kar je plus za vlado.
Odgovori
+4
8 4
Lepdan123
31. 08. 2026 13.38
Pa to ti govorim, kakšen plus za vlado? jao
Odgovori
0 0
Mehtilda
31. 08. 2026 13.46
Kakšen plus, če se je pa pred kratkim dizel podražil kar precej. Sicer pa, a niso obljubljali boljšega življenja za vse, nižje davke, delo na avtocesti ponoči? Zaenkrat so se pa ukvarjali z rtv-jem, muzeji, tujci, aja..Uhr, skoraj sem pozabila, pa prvošolčki bodo ustavo dobili. Juheej
Odgovori
0 0
krjz
31. 08. 2026 13.08
No da slišimo zdaj ljudi, ki ne znajo pogledat čez planko.
Odgovori
+4
4 0
Lux_43
31. 08. 2026 13.05
Stevanovićev izračun pred volitvami pomeni simbol populizma, nevednosti in imeti niti trohice celic pod lobanjo. Vsaka vlada, ampak vsaka uporabi davke od energentov, ker jih potrebuje. Razlika med Golobovo in Janševo je samo ta, da je Golob zmanjšal maržo, Janša jo je dvignil, ker je treba plačat predvolilno financiranje.
Odgovori
+16
23 7
Groucho Marx
31. 08. 2026 13.11
Pernati je dvignil trošarine za več kot 10 centov, ker je treba plačat nekoristne kvazi inštitute, Janša pa maržo za 2 centa.
Odgovori
-4
6 10
Lux_43
31. 08. 2026 13.26
Marxi, no in kaj je potem nauk zgodbe. Ne bo nikoli nafta po 1 evro, ane kot je trdil Stevo, al 1,10....odvisno je od nabavne cene.....
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+3
4 1
Groucho Marx
31. 08. 2026 13.37
Nauk je, da ne drži tvoja implikacija, da grdi Janša draži, dobrotljivi pernati pa ceni. 🙈
Odgovori
-1
0 1
berger 2
31. 08. 2026 12.58
Naslov je tipičen primer demagoškega načina poročanja.in sicer " bencin se bo podražil za 1,5 centa NE PIŠE PA V NASLOVU, DA SE BO DIZEL POCENIL ZA 9,5 CENTA. Torej bo POCENITEV cca 6 krat večja kot. PODRAŽITEV Sramota za naše novinarstvo
Odgovori
-3
13 16
Lepdan123
31. 08. 2026 13.02
Si pozabil koliko se je dvignila cena teden oziroma dva prej? Bi morali ploskati, ker se je pocenilo za 8 centov?
Odgovori
+9
18 9
4870
31. 08. 2026 13.06
Pusti ga, sds ritolizniki in matematika ne gre skupaj😉
Odgovori
+8
14 6
lakala28
31. 08. 2026 13.11
demagoško je bilo za časa vlade dr. Goloba, ko so mediji in jajotovi rektalni alpinisti tukaj gor noreli za slednji cent, sedaj se pa obnašajo, kot da so podražitve kozmetične , pocenitve pa brutalne. Žal je obratno. A kmetje in avtoprevozniki že kurblajo za Ljubljano ali so še kar z vazelinom namazani? Liderji slefnjih očitno dobijo dovolj, da so pohlevno tiho in na varnem jajotu pod trtico.
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+0
4 4
Ladybird77
31. 08. 2026 13.12
Meni se bo bencin spet podražil. Samo to me ne zanima.
Odgovori
+1
2 1
Groucho Marx
31. 08. 2026 13.14
Vsekakor nismo pozabili, kako je pernati dvignil funkcionarske plače za 40 do 70%, minimalce najslabše plačanim pa znižal, da ne bodo zapravljali za neumnosti.
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-2
3 5
Grosemist
31. 08. 2026 13.22
Potem pa pešaltej na NORO24
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
31. 08. 2026 13.38
Pešaltaj kar ti, kolikor te volja. 😂
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0 0
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