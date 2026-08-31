Od torka nove cene goriv, bencin se bo podražil

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo 1,608 evra za liter), pri 50 litrih to znese 81,15 evra.
Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 90,55 evra.
Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,412 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,517 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.412 evrov (brez prevoza).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.