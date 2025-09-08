Svetli način
Gospodarstvo

Od torka višje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana , 08. 09. 2025 12.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka znašale 1,459 evra za liter bencina, 1,487 evra za liter dizelskega goriva in 1,085 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,459 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,443 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,95 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,487 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,465 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 74,35 evra. 

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Bobo

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,085 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,063 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.085 evrov (brez prevoza)- 

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter, so še sporočili iz Ministrstva za okolje in prostor. 

