Od torka višje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,459 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,443 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,95 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,487 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,465 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 74,35 evra.