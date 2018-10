Oddajanje nepremičnin turistom na črno: Furs odkril veliko kršiteljev

Pridobili podatke s portalov, kot sta Airbnb in Booking

Ob tem so na Fursu zatrdili, da so pridobili podatke tako o fizičnih osebah kot tudi o fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah, ki so dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem dosegale v Sloveniji in tudi v tujini. Imeli naj bi torej tudi podatke o oddajanju nepremičnin preko spletnih portalov, kot sta npr. Airbnb in Booking. Kako so do njih prišli, niso razkrili.

Opravili več kot 450 nadzorov

Rok za samoprijavo se je iztekel konec januarja, do takrat pa inšpektorji niso izrekali glob, pač pa so sobodajalcem pomagali urejati stanje. Odziv je bil sprva bolj slab, dejavnost sobodajalcev je namreč do izteka roka v javnem pozivu prijavilo 374 zavezancev, a je številka začela rasti, ko je Furs začel z vnaprej napovedanimi poostrenimi nadzori. V skladu z napovedmi je finančna uprava z aktivnostmi poostrenega nadzora pri sobodajalcih oz. zavezancih, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, nadaljevala februarja. V prvih šestih mesecih so inšpektorji opravili že več kot 450 nadzorov, od katerih so sicer nekateri še v teku.