Odelo Slovenija bo odpustil do sto presežnih delavcev

Odelo, ki je konec leta 2022 zaposloval 1278 delavcev, je lani ustvaril 195,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, leta 2021 pa so ti znašali 180,2 milijona evrov. Lansko leto je zaključil z 226.000 evrov izgube, medtem ko so imeli leto prej dobiček v višini 1,1 milijona evrov, je vodstvo podjetja zapisalo v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa.

Kot je navedlo, so se tako njihovi kupci kot oni sami lani soočali z velikimi težavami v oskrbni verigi. Kupci se v veliki večini niso držali lastnih napovedi oziroma so jih kratkoročno spreminjali in prilagajali razpoložljivosti.

Še naprej so imeli velike težave pri zagotavljanju zadostnih količin, predvsem polprevodnikov. Dejansko število izdelanih avtomobilov je bilo pod načrtom, kar je vplivalo tudi na poslovanje Odela. To je še posebej prišlo do izraza v drugi polovici leta 2022, ki so jo zaznamovala kratkoročna zmanjševanja naročil, ki so negativno vplivala na stabilnost načrtovanja proizvodnje in vrednost zalog.

Zaradi pomanjkanja polprevodnikov so jih bili primorani kupovati tudi zunaj ustaljenih distribucijskih kanalov, kar je pomenilo bistveno višje nabavne cene.

Negativni vpliv na rezultat lanskega poslovanja je treba po mnenju vodstva Odela pripisati tudi povišanju cen energentov, surovin in ostalih stroškov v povezavi s strmo naraščajočo inflacijo in hkratnim dvigovanjem obrestnih mer.