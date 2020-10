Odhaja več nadzornikov Telekoma Slovenije, tudi predsednik Šabeder

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Aleš Šabeder je v odstopni izjavi zapisal, da zaradi trenutnih razmer in nesoglasij ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika ter je nadaljevanje dela kot predsednika in člana nadzornega sveta zanj nemogoče. Zato se je odločil podati nepreklicno odstopno izjavo.

Ob tem je nekdanji minister za zdravje dodal, da v izogib škodnim posledicam za družbo in posledično odškodninski odgovornosti članov nadzornega sveta pričakuje enako ravnanje tudi preostalih nadzornikov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije.

Barbara Cerovšek Zupančič iz Deželne banke Slovenije pa je zapisala, da zaradi trenutnih razmer v nadzornem svetu družbe ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika.

Nekaj pozneje so iz Telekoma sporočili, da je iz nadzornega sveta odstopila tudi Bernarda Babič, sicer zaposlena na Slovenskih železnicah. Vsi trije odstopajo z dnem imenovanja nadomestnega oz. novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe.

Šabeder je štiriletni mandat v nadzornem svetu Telekoma Slovenije nastopil 5. junija letos, potem ko se je mandat iztekel predstavniku SDH med nadzorniki Dimitriju Marjanoviću. Poleg njega, Babičeve in Cerovšek Zupančičeve sta v nadzornem svetu Telekoma Slovenije kot predstavnika kapitala še Barbara Kürner Čad in Igor Rozman.

Po informacijah Radia Slovenija je bil nadzorni svet v času Šabedrovega vodenja razklan, Šabeder pa naj formalno niti ne bi podal predloga za menjavo v upravi podjetja, ki jo vodi Tomaž Seljak. Je pa naročal izredne revizije zaradi raznih anonimk.

Šabedru naj bi očitali slabo vodenje nadzornega sveta ter vnašanje razdora med njegove člane, zato naj bi nadzorni svet ne užival zadostnega zaupanja. Ena od anonimk proti njemu pravi, da se je želel sam zavihteti na položaj predsednika uprave, zato je slišati ugibanja, da si želi z umikom iz nadzornega sveta dejansko tlakovati pot na vrh družbe, je še poročal radio.

Časnik Financepa na svojih spletnih straneh poroča, da se je zdaj odprl prostor za nova kadrovanja v nadzornem svetu večinsko državne družbe, saj se bo lahko skupščinska točka po potrebi širila tudi z morebitnimi novimi odpoklici oziroma menjavami. Skupščino naj bi sklicali še letos, čeprav ni jasno, kako, saj pravne podlage za elektronske skupščine (še) ni, dodaja.