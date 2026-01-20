Odliv kapitala in strokovnjakov zaradi 'previsokih davkov'?

Po kateri logiki - gospodarski ali vladni - bi nam državljanom v žepu ostalo več? V oddaji 24UR ZVEČER je tudi na to vprašanje odgovarjal davčni strokovnjak Ivan Simič, ki se je oglasil ob polemiki glede plače prvega moža NLB Blaža Brodnjaka in z ministrom Luko Mescem.

Meni namreč, da je treba javnosti jasno povedati, da Brodnjak od okoli 1.171.000 evrov na račun v resnici prejme okoli 400.000 evrov neto. Oglasil pa se je tudi, ker opaža, "da se vedno več slovenskih podjetij, ki so imela sedeže svojih uprav v Sloveniji, seli v druge države".

Dodaja, da to za državo pomeni izgubo določenega vira dohodkov - prispevke in dohodnino: "Če namreč nekdo preseli sedež uprave na Hrvaško, potem tam tudi plačuje, tam živi, običajno se tja preselijo tudi z družino ..."

Dodaja, da sicer razume izjave tako ministra za delo kot ministra za finance Klemna Boštjančiča, saj da se bližajo volitve. Meni, da na ta način nagovarjata tisti del volivcev, ki je v večini. "Ampak ob tem moramo biti tudi država, kjer imamo visoko plačane strokovnjake in banke so bile vedno po vsem svetu tiste, ki imajo visoke plače," dodaja.

Izračun Mesca, da bi moral delavec na aktualni minimalni plači za eno leto Brodnjakove plače delati kar 60 let, medtem ocenjuje za neprimerljiv. Podobno tudi glede očitka Levice, da gospodarstveniki oz. menedžerji ne prispevajo dovolj v proračun v primerjavi z delavskimi plačami. "To so neprimerljive zadeve - po vsem svetu imamo dobro plačane ljudi in slabo plačane ljudi. To bo obstalo," je prepričan.

Neprimerno se mu zdi tudi napadanje menedžerjev. "Vsak pameten menedžer oz. lastnik se bo odločil, da bo celotno podjetje ali pa le svoje menedžerje prestavil kam drugam. Tiste, ki tako veliko prispevajo v državni proračun, bi morali predvsem spoštovati in ne obsojati," meni.