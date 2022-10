Odločitev o morebitni dokapitalizaciji Geoplina do sredine novembra

Predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič je na današnji seji komisije DZ za nadzor javnih financ napovedala, da bo odločitev o tem, ali bo družba Geoplin potrebovala dokapitalizacijo ali ne, znana do sredine novembra. Po njenih besedah so pred časom ocenjevali, da bi ta znašala največ do 250 milijonov evrov, danes pa so ocene bistveno nižje. "Današnji scenarij je bistveno bolj ugoden," je izpostavila.

Če bodo regulacije cen EU ustrezne, dvigov cen na trgu ne bo, in če bo Gazprom vsaj delno uresničil dobave do konca leta, Geoplin po njenih besedah dokapitalizacije sploh ne bo potreboval. "Reševanje Geoplina bo skladno z našo strategijo in dodatne likvidnosti ne bo potreboval. Končno odločitev pa je glede na negotovosti na trgu težko napovedati," je dejala in poudarila, da je "Geoplin danes ustrezno kapitaliziran, likviden in solventen".

Infrastrukturno ministrstvo snuje interventni zakon

Generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo Hinko Šolinc je pojasnil, da snujejo interventni zakona oz. mehanizem, po katerem bi država krila razliko, ki jo podjetja ustvarjajo z nakupi plina in elektrike na trgu po cenah, ki so višje od tistih, po katerih jih prodajajo odjemalcem na slovenskem trgu. Hkrati snujejo podlage za obdavčitev dodatnih dobičkov v skladu s predlogom evropske uredbe za omejitev prihodkov energetskih podjetij.

"Proučujemo, kako pravno in finančno to zapisati, da bo pomoč skladna in izvedljiva z evropskimi pravili," je povedal in razložil, da je lažje za družbe, ki poslujejo samo na slovenskem trgu, in bolj zapleteno za tiste družbe, ki poslujejo na evropskem trgu in na slovenskem le delno. Po njegovih besedah bi izgube predvidoma kril proračun, snujejo pa tudi sklad, v katerega bi se stekal denar od omejitev prihodkov energetskih podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina, na največ 180 evrov na megavatno uro proizvedene elektrike.

Zaradi zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj možne likvidnostne težave

Član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Marko Štrigl je menil, da bi lahko imeli zaradi zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj (Teš) likvidnostne težave, nimajo pa težav s solventnostjo. Odločitev, da se Teš ustavi, je sprejela krizna skupina, in sedaj HSE na trgu kupuje dražjo elektriko. "A premog, ki ga sedaj Teš ne bo porabil, se bo v prvih mesecih 2023 prodajal bolje, tako da izgub iz tega naslova ne bo," je pojasnil.

Povedal je še, da HSE še obremenjuje zgodba šestega bloka Teša, letošnja slaba hidrologija in težave zadnjega izpada proizvodnje v Premogovniku Velenje. Dobro pa je, da so imeli avgustovski pretresi na trgih majhen vpliv na HSE. Za poslovni načrt so oblikovali različne scenarije in vsi so obvladljivi. "Verjamem, da bomo s pomočjo države uspešno prebrodili zimo," je ocenil.