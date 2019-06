Odločitev o prodaji Abanke na plečih nadzornikov SDH ali vlade

Odločitev o prodaji Abanke lahko sprejmejo nadzorniki SDH, ki vodi prodajni postopek v imenu države. Če bodo soglasje za to zavrnili, bo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah uprava SDH zahtevala, naj o tem odloči skupščina družbe, ki jo v primeru SDH predstavlja vlada.

"Ministrstvo za finance nima pristojnosti odločanja v postopku prodaje niti nima možnosti vplivanja na ta postopek," so danes sporočili z ministrstva in se ob tem odzvali na torkove navedbe stranke SAB, ki jo vodi Alenka Bratušek, premierka v času sanacije Abanke in dane zaveze za njeno prodajo. Kaj o prodaji Abanke pravi koalicijski sporazum? V SAB so namreč navedli, da "so v koalicijski pogodbi zapisali, da bo vlada v Bruslju skušala spremeniti odločitev o prodaji Abanke". A to po navedbah ministrstva ne drži: "Koalicijski sporazum, sklenjen avgusta 2018, ne vsebuje določb, ki bi se nanašale na to problematiko."

"Prodajni postopek za Abanko samostojno in neodvisno vodi Slovenski državni holding (SDH) v imenu in za račun države. V skladu s svojimi pristojnostmi bo SDH sprejel odločitev o prodaji 100-odstotnega deleža države v Abanki z upoštevanjem danih zavez ter strategije upravljanja kapitalskih naložb države," so spomnili. Rok za prodajo Abanke je postavljen do konca tega meseca. Pred ciljno črto so oživeli pozivi k njeni ustavitvi, olje na ogenj pa je prilila javna objava ovadbe proti svetu Banke Slovenije, ki se je konec leta 2013 odločil za domnevno preobsežno sanacijo bank. Neuradno naj bi se za Abanko zanimale Nova KBM z lastnikom skladom Apollo, madžarska banka OTP in srbska AIK banka, ki naj bi do danes SDH posredovali usklajene pogodbe o nakupu s končnimi ponudbami. O njih naj bi nadzorni svet SDH odločal v ponedeljek. Če bodo nadzorniki SDH zavrnili soglasje, bo o prodaji odločala vlada Če se bo SDH odločil za prodajo, vladi o tem ne bo treba odločati, Slovenija pa bo privatizirala še zadnjo konec leta 2013 podržavljeno banko in s tem izpolnila zaveze, takrat dane Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč. Za banko bodo prenehale omejitve pri poslovanju, ki jih je komisija postavila zato, da ta pred tekmeci na trgu ne bi imela določene prednosti.

Če bi Abanka ostala v državni lasti, bi bilo treba spremeniti strategijo upravljanja z državnim premoženjem in naložbo v Abanki črtati s seznama portfeljskih naložb oz. naložb, namenjenih prodaji, ter jo uvrstiti na seznam strateških naložb. O ustavitvi prodaje bi se morala Slovenija še pred tem izpogajati tudi pri Evropski komisiji, ki se bo jeseni oblikovala v novi sestavi.