'Odločitve glede obrestne mere v skladu z gibanjem gospodarske aktivnosti'

"To, kako se bo gibala gospodarska aktivnost in posledično kakšni bodo zaradi tega pritiski na nadaljnjo rast cen, bo pomemben element pri našem odločanju glede nadaljnje usmeritve denarne politike v jesenskih mesecih," je povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Vsakokratni koraki bodo po njegovih navedbah odvisni od aktualnih razmer, zlasti od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije ter jakosti učinkovanja naših ukrepov, so sporočili iz Banke Slovenije.