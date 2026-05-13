Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Odpoklic igrač: nevarnost zadušitve

Ljubljana, 13. 05. 2026 17.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Odpoklic igrače

Spletni tržnici AliExpress in Shein sta odpoklicali več igrač. Izdelki imajo namreč slabo pritrjene manjše dele, ki lahko ob otrokovem zaužitju povzročijo zadušitev. AliExpress je kot nevarno prepoznal tekstilno igračo v obliki miške Minnie, Shein pa je odpoklical različne kopalne igrače.

Odpoklic tekstilne igrače Miki miška Minnie

Spletna tržnica AliExpress je iz prodaje odpoklicala izdelek tekstilna igrača Miki miška Minnie proizvajalca Shenqiu County Yingxin Trading. Zaradi ločitve prisesalne kapice od izdelka lahko namreč nastanejo majhni delci, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.

Serijska oznaka izdelka je 760258386219.

Odpoklic igrače
Odpoklic igrače
FOTO: Arhiv proizvajalca

Odpoklic kopalne igrače za pršenje vode v obliki živali

Spletna tržnica Shein je iz prodaje odpoklicala izdelek kopalna igrača za pršenje vode v obliki živali (žaba, žirafa in slon) proizvajalca Shantou Chenghai District Junmao Toy Factory. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj so prisesalne kapice ločene in nepritrjene, kar lahko ob otrokovem zaužitju povzroči zadušitev.

Serijska oznaka izdelka je 20250815.

Odpoklic kopalne igrače v obliki kita

Shein je zaradi istega razloga odpoklical tudi kopalno igračo v obliki kita (Whale Fountain). Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj se majhni deli, kot je zaščitni pokrov, zlahka ločijo od izdelka. Pri tem obstaja tveganje, da jih otrok zaužije, kar lahko povzroči zadušitev.

Model izdelka je 218 - NO.6616.

V vseh primerih kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo.

odpoklic igrače shein aliexpress

Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena

Caszazemljo Temu, Shein, Wish, Amazon: se vaš otrok igra s strupenimi igračami?
Bibaleze.si Nevarne kemikalije v igračah: Kaj vse ogroža zdravje otrok?
24ur.com Zasegli več kot 16 milijonov paketov ponarejenih in nevarnih igrač
24ur.com Bi svojemu otroku kupili strupeno igračo?
Bibaleze.si Ikonična punčka, s katero smo se igrali vsi, sedaj v novi podobi
Bibaleze.si Največ nevarnih izdelkov med igračami. Kako prepoznati varno igračo?
24ur.com Dopis vrtcem in šolam: Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713