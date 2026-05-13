Odpoklic igrač: nevarnost zadušitve

Spletna tržnica AliExpress je iz prodaje odpoklicala izdelek tekstilna igrača Miki miška Minnie proizvajalca Shenqiu County Yingxin Trading. Zaradi ločitve prisesalne kapice od izdelka lahko namreč nastanejo majhni delci, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.

Spletna tržnica Shein je iz prodaje odpoklicala izdelek kopalna igrača za pršenje vode v obliki živali (žaba, žirafa in slon) proizvajalca Shantou Chenghai District Junmao Toy Factory. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj so prisesalne kapice ločene in nepritrjene, kar lahko ob otrokovem zaužitju povzroči zadušitev.

Shein je zaradi istega razloga odpoklical tudi kopalno igračo v obliki kita (Whale Fountain). Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj se majhni deli, kot je zaščitni pokrov, zlahka ločijo od izdelka. Pri tem obstaja tveganje, da jih otrok zaužije, kar lahko povzroči zadušitev.

Model izdelka je 218 - NO.6616.

V vseh primerih kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo.