Odpoved Adrijinih letov povečala zanimanje novih prevoznikov za Ljubljano

Air Serbia v poletnem voznem redu, ki velja do 25. oktobra, leti v Beograd in Niš, Air France v Pariz, Aeroflot v Moskvo, Montenegro Airlines v Podgorico, Easyjet v London in Berlin, Lot v Varšavo, Turkish Airlines v Istanbul, Wizzair v Bruselj in London, Finnair v Helsinke ter Transavia v Amsterdam. British Airways je letos poleti Brnik povezoval z londonskim letališčem Heathrow, obstaja pa možnost, da bo uvedel polete tudi v preostalih delih leta. Vozni red za zimsko sezono je še v pripravi.

Z ljubljanskega letališča trenutno redno leti še deset drugih prevoznikov, ki svoje lete še naprej opravljajo skladno z voznim redom. To so Aeroflot, Air France, Air Serbia, Easyjet, Finnair, LOT Polish Airlines, Montenegro Airlines, Transavia, Turkish Airlines in Wizz Air.

V Fraportu Slovenija svojo škodo in škodo pogodbenih partnerjev zaradi odpovedanih letov še ocenjujejo. Spomnili pa so, da je Adria lani prepeljala dobro polovico potnikov, ki so potovali prek ljubljanskega letališča.

Adria je tudi za danes odpovedala večino letov, izjema bosta večerna leta iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Zaradi začasne zaustavitve letalskih operacij je na tleh v torek in sredo ostalo 3700 potnikov, odpovedanih pa je bilo 158 letov. Na podatke, koliko potnikov bo prizadetih danes in v petek, STAše čaka.

V družbi potnikom svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in se, v kolikor je to Adria Airways, obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Po poročanju časnika Finance so Adrijina letala prizemljena tudi zaradi nezmožnosti družbe, da bi Petrolu plačala kerozin. Tega mora od poletja plačevati vnaprej, saj je takrat Adrii Tehniki, svojemu nekdanjemu serviserju, dolgove poplačala s hangarjem. Ta je namreč predstavljal zavarovanje za morebitno neplačilo za kerozin.

Agencija za civilno letalstvo je dala Adrii v sredo na voljo še teden dni, da predloži potrjen finančni načrt prestrukturiranja, v nasprotnem primeru ji bo odvzela licenco za letenje. Adria sicer počasi izgublja tudi razpoložljiva letala, med drugim v svoji floti nima več Airbusov. VEČ O TEM

Problematika Adrie Airways zaposluje tudi predstavnike vlade. Možnosti za pomoč države so sicer omejene. Družba je bila namreč dokapitalizirana leta 2011 s 70 milijoni evrov, do nove možnosti za dokapitalizacijo pa mora preteči deset let. So pa na ministrstvu za infrastrukturo že pripravili predlog zakona, s katerim bi v primeru stečaja družbe omogočili ohranitev letalskih povezav Slovenije s svetom.