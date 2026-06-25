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Gospodarstvo

Odprava carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA v EU dokončno potrjena

Strasbourg, 25. 06. 2026 10.57 pred 21 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Ameriške carine

Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v EU, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta EU. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu Unije.

Svet EU, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko Evropska komisija v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe.

To bo lahko prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih in naložbenih odnosih z EU.

Zakonodaja bo komisiji omogočila tudi ukrepanje, če ZDA do konca tega leta ne bodo znižale carinskih stopenj na 15 odstotkov za več sto kategorij izdelkov, ki vsebujejo aluminij in jeklo.

Uvoz blaga iz ZDA
Uvoz blaga iz ZDA
FOTO: Profimedia

Uredba, ki jo je Evropski parlament potrdil sredi meseca, bo prenehala veljati konec leta 2029. Bo pa lahko Bruselj pred tem predlagal njeno podaljšanje.

"Zavezani smo močnemu in odprtemu čezatlantskemu partnerstvu z našo zgodovinsko zaveznico, vendar pa mora iti odprtost z roko v roki z varovanjem naših interesov. Ti ukrepi omogočajo oboje," je ob sprejetju uredbe zapisal ciprski minister za trgovino Michael Damianos, čigar država predseduje Svetu EU.

"Pošiljamo močno sporočilo, da je Evropa odprta v svet, vendar pa tudi jasna glede zaščite svojih podjetij in delavcev," je dodal.

Po današnjem sprejetju uredbe bo ta predvidoma v kratkem objavljena v uradnem listu EU, veljati pa bo začela dan po objavi.

Tako bi lahko Unija carine odpravila oziroma znižala še pred 4. julijem, ki ji ga je kot rok za začetek izvajanja trgovinskega dogovora pred časom postavil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je napovedal uvedbo precej višjih carin.

Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta julija lani na Škotskem sklenila trgovinski dogovor, ki za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določa carine pri 15 odstotkih.

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