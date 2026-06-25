Odprava carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA v EU dokončno potrjena

Svet EU, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje ter svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko Evropska komisija v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe.

To bo lahko prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih in naložbenih odnosih z EU.

Zakonodaja bo komisiji omogočila tudi ukrepanje, če ZDA do konca tega leta ne bodo znižale carinskih stopenj na 15 odstotkov za več sto kategorij izdelkov, ki vsebujejo aluminij in jeklo.