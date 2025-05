Odprto tudi ob nedeljah: naval turistov in domačinov med police

Nakupovalni voziček zdrsne iz objema tistega pred seboj in velika drsna vrata se odprejo, čeprav je na koledarju označena nedelja, kar je ob sami najavi delovnega časa sprva dvignilo marsikatero obrv. A vse je v skladu z zakonom, povedo v novi trgovini na skrajnem severozahodu države. Med prodajnimi policami se sučejo tako domačini kot obiskovalci, zadovoljni, da si lahko napolnijo hladilnike in želodce. Čeprav je Kranjska Gora ena izmed najbolj turističnih občin - v sezoni s 5000 stalnih prebivalcev število naraste na tudi do 12.000 ljudi - so trgovine tam že vrsto let pereča tema. Sploh turisti, ki ne poznajo slovenske zakonodaje, se med nedeljami in prazniki zmedeno ozirajo naokrog.

"Zjutraj nas je res presenetilo, ko smo ugotovili, da nikjer ne moremo dobiti hrane za na pot," v nedeljo dopoldne prizna Matt, ko išče nekaj za pod zob. Je Anglež, ki sicer živi v Trstu, ko pa je dobil celotedenski obisk iz domovine, je prijatelje za konec tedna odpeljal na hribolazenje v Slovenijo. "V soboto je bilo v Kranjski Gori vse normalno odprto, danes pa smo presenečeni obstali pred zaprto trgovino. Šele potem so nam mimoidoči povedali, da pri vas ob nedeljah ne dela nič, čeprav je polno turistov, zaprta je tudi običajna pekarna v centru, nismo mogli dobiti ničesar za pod zob. Pri nas v Trstu sicer tudi ne dela čisto vse, a delajo recimo tudi večji trgovski centri, kot je Coop," razlaga.

"Kako presenečena sem bila šele jaz," se ob njegovi levi rami zasmeji Jade, angleška prijateljica, ki je prišla na obisk. "Pri nas v Angliji je tudi ob nedeljah odprto vse," pravi. Ko so v Kranjski Gori že obupali in krenili nazaj proti Trstu, so čez nekaj kilometrov tik ob glavni regionalni cesti zagledali izvesek, ki so ga takoj prepoznali. "Videli smo ljudi in odpiranje trgovinskih vrat, zato smo se takoj ustavili," zadovoljno pravijo. Še bolj so zadovoljni, ko izvedo, da so imeli pravzaprav srečo. Če bi bilo njihovo hribolazenje namreč en vikend prej, bi se domov vračali praznih rok. Šele v četrtek se je v Gozdu Martuljku namreč odprla omenjena trgovina, ki stranke sprejema tudi ob nedeljah.

Pogoji za izjeme

Vprašanje, ali naj bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, razburja javnost že desetletja. Z njim se je ukvarjalo ustavno sodišče, septembra 2003 so o njem povprašali tudi državljane na referendumu. Prepoved nedeljskega obratovanja trgovin je takrat podprlo nekaj več kot 57 odstotkov tistih, ki so prišli na volišča, a se zaprtje nato ni izvedlo. Vmes je bilo še več poskusov spreminjanja odpiralnega časa, delili so tudi dodatke za nedeljsko in praznično delo. Vrata trgovin je zaprl prvi val epidemije covida, državni zbor pa je nato jeseni 2020 sprejel novelo zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne smejo več poslovati, poudarjale so se pravice do počitka in družinskega življenja. Ustavno sodišče je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je zahtevalo več družb - trgovinska dejavnost zaposluje več kot 100.000 ljudi - nekaj mesecev pozneje odločilo, da omenjena novela ni v neskladju z ustavo. Z njeno uveljavitvijo trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh niso več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln, je pa novela določila tudi nekaj izjem.

Izjeme so tako prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako so lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če delo v njih opravljajo nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Dovolj majhno in z določenimi delavci

In prav te pogoje izpolnjuje tudi omenjena trgovina v Gozdu Martuljku, nam je zagotovil Dušan Dermota, direktor tamkajšnje franšize Spar partner in pripadajoče pekarne Orhek. Tudi sam je Gorenjec, prihaja iz Kranja, podjetje pa ima sedež v Tržiču in že več poslovalnic na Gorenjskem. Ta konec Slovenije s pomanjkanjem ponudbe tako dobro pozna, vrsto let so iskali lokacijo v sami Kranjski Gori, vendar so bili objekti in lokali za najem tam preprosto predragi. Zdaj so streho nad glavo torej našli v sosednjem naselju.

"Vsa dolina je komaj čakala, da se to zgodi. Sosed mi je dejal - nismo zadovoljni, srečni smo," Dermota opisuje navdušen odziv lokalnega prebivalstva. Posebnega oglaševanja niti niso potrebovali, lokacija tik ob glavni cesti in izvesek znane blagovne znamke sta bila zagotovilo, da ljudje hitro zavijejo na njihovo parkirišče, poleg tega pa se je novica o odprtju trgovine bliskovito razširila med občani Zgornjesavske doline, že na otvoritev je prišla gruča ljudi.

Vrata se ves čas odpirajo tudi v nedeljo med našim obiskom, poleg že omenjenih turistov ves čas prihajajo tudi domačini in stalni "vikendaši". Med njimi sta tudi Božo in Vladka, ki pravkar iščeta jušne kroglice, v košari se znajde tudi mineralna voda. Tehtnica za sveže sadje ves čas tiska nalepke, za med gredo tudi pekovski izdelki.

"Čeprav gre za znano turistično točko, kjer se običajno stvari prodajajo dražje, cen nismo dvigovali, ostale so take kot v ostalih trgovinah po Sloveniji. Želimo omogočiti, da se človek lahko naje že za štiri, pet evrov. Vzame rogljičke, jogurt, burek. Prej v nedeljo niti sveže žemljice nisi mogel kupiti," pravi Dermota.

V sezoni število 5000 naraste tudi na do 12.000

Občina Kranjska Gora, ki se razteza na 256 kvadratnih kilometrih, ima po podatkih statističnega urada dobrih 5000 prebivalcev, katerih število pa skokovito dvigujejo tudi "vikendaši", turisti, enodnevni obiskovalci, tranzitni potniki. Kot je za 24ur.com navedla županja Henrika Zupan, v sezoni to število, če se upoštevajo še dnevni gostje, naraste tudi na 12.000 ljudi. Trgovin je le nekaj, dve Mercatorjevi sta v Kranjski Gori, ena v Mojstrani, manjša franšizna Mlinotestova je v Ratečah, kamp Špik v Gozdu Martuljku pa ima mini market. Govorilo se je že o zemljiščih v Logu, prebivalci so čakali tudi diskontne trgovce, ki jih ima tudi marsikatera manjša in manj turistična občina, a prišel ni nihče. Na kranjskogorski občini nam odgovarjajo, da njim razlog, zakaj Kranjska Gora ni interesantna za trgovce, ni znan. Gotovo pa so eden od razlogov visoke cene zemljišč, pravijo. "Nova trgovina je za našo občino velika pridobitev, tako za stalne prebivalce kot tudi za obiskovalce. Pomeni novo, pestrejšo ponudbo, hkrati pa bo verjetno vzpostavila tudi konkurenco. Veseli smo, da bo trgovina odprta tudi ob nedeljah in praznikih, to je pomembno predvsem za turiste," izpostavljajo na kranjskogorski občini.

Objekt v središču mesta še vedno sameva

Prav Spar bi moral svojo trgovino odpreti v samem središču Kranjske Gore, kjer je dolgo časa čakal na obnovo znameniti hotel Razor. Stroji so pred nekaj leti končno zabrneli, ko so utihnili, so celotno spodnjo etažo napolnili Sparovi izveski, ljudje so vneto kukali skozi okna in opazovali že nameščene trgovinske police, nato pa se ni zgodilo popolnoma nič, čeprav so že oglaševali tudi zaposlovanje. Celotna stavba še danes sameva.

