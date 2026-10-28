Odpuščanja novembra: ali bo to dovolj, v sindikatu še ne vedo

Delavci družbe Odelo, ki smo jih ujeli pri popoldanski menjavi, o reorganizaciji dela in odpuščanju še niso bili obveščeni. Opazili pa so, da je dela manj.

"Pri novicah sem slišal, tukaj mi pa še nihče nič ni rekel," pravi eden od njih. "Slišali smo, samo ne vemo kdaj, kdo, koliko ljudi," razlaga drugi. "Uradno ni bilo slišati nič. Kolikor vemo, je kriza avtoindustrije po celem svetu, ne samo pri nas," pa dodaja tretja zaposlena.

Vzrok odpuščanja naj bi bil upad naročil v evropski avtomobilski industriji in zmanjšanje prodaje vozil.

V vodstvu preboldskega Odela danes za izjave niso bili na voljo, v sindikatu pa pravijo, da so se z njimi o težavi pogovarjali že dalj časa. "Smo nekako mislili, da je to nek začasen odziv s trga. Dejansko je bil pa večji šok konec avgusta, v začetku septembra, ko se je pokazala situacija – da to ni neka 'začasnost', da je bolj trajnega značaja. Naročilna stanja so padla, bilo je evidentno, takrat je bilo to za nas vse šok," razlaga sekretar SKEI Celje Mirko Hirci. "To je za Odelo en žalosten dan," dodaja sindikalist.

V Preboldu bo brez službe ostalo med 70 in 80 ljudi. Sprememba pa tudi v Črešnjevcih, kjer ima družba še en obrat s 57 zaposlenimi. "Na žalost smo prišli do te rešitve, da se trajno zapira ta obrat. Deloval je približno 12 let in pol, tam bodo odpuščeni vsi zaposleni," napoveduje Hirci.

Novica je presenetila tudi sokrajane. "Spomnim se, ko sem bila sama pred leti na istem, pa ni bilo fajn. Ni vredu, da se tako dela z ljudmi," meni ena od vprašanih krajank Prebolda. "To ne bo dobro, sploh za Prebold, ki ni veliko mesto. Žalostno," pravi druga.

Odpuščati naj bi začeli v začetku naslednjega meseca. Ali bo to dovolj, pa zaenkrat v sindikatu še ne morejo napovedati.