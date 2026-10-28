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Gospodarstvo

Odpuščanja novembra: ali bo to dovolj, v sindikatu še ne vedo

Prebold / Črešnjevci, 28. 10. 2026 19.45 pred 47 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Laura Gomboc
Odelo

Družba Odelo iz Prebolda, ki proizvaja avtomobilske luči, bo odpuščala. Kot pravijo v sindikatu, naj bi v Preboldu brez dela ostalo med 70 in 80 ljudi, obrat v Črešnjevcih, kjer je zaposlenih 57 delavcev, pa bodo zaprli in odprodali. A delavci pravijo, da o odpuščanju uradno še niso bili obveščeni, se pa sprašujejo zakaj. Kot pravijo v sindikatu, so z vodstvom iskali različne načine, kako rešiti težavo. Upali so, da se bodo po poletju razmere izboljšale, a ker ni bilo tako, pravijo, da brez odpuščanja ne bo šlo.

Delavci družbe Odelo, ki smo jih ujeli pri popoldanski menjavi, o reorganizaciji dela in odpuščanju še niso bili obveščeni. Opazili pa so, da je dela manj.

"Pri novicah sem slišal, tukaj mi pa še nihče nič ni rekel," pravi eden od njih. "Slišali smo, samo ne vemo kdaj, kdo, koliko ljudi," razlaga drugi. "Uradno ni bilo slišati nič. Kolikor vemo, je kriza avtoindustrije po celem svetu, ne samo pri nas," pa dodaja tretja zaposlena.

Vzrok odpuščanja naj bi bil upad naročil v evropski avtomobilski industriji in zmanjšanje prodaje vozil.

V vodstvu preboldskega Odela danes za izjave niso bili na voljo, v sindikatu pa pravijo, da so se z njimi o težavi pogovarjali že dalj časa. "Smo nekako mislili, da je to nek začasen odziv s trga. Dejansko je bil pa večji šok konec avgusta, v začetku septembra, ko se je pokazala situacija – da to ni neka 'začasnost', da je bolj trajnega značaja. Naročilna stanja so padla, bilo je evidentno, takrat je bilo to za nas vse šok," razlaga sekretar SKEI Celje Mirko Hirci. "To je za Odelo en žalosten dan," dodaja sindikalist.

V Preboldu bo brez službe ostalo med 70 in 80 ljudi. Sprememba pa tudi v Črešnjevcih, kjer ima družba še en obrat s 57 zaposlenimi. "Na žalost smo prišli do te rešitve, da se trajno zapira ta obrat. Deloval je približno 12 let in pol, tam bodo odpuščeni vsi zaposleni," napoveduje Hirci.

Novica je presenetila tudi sokrajane. "Spomnim se, ko sem bila sama pred leti na istem, pa ni bilo fajn. Ni vredu, da se tako dela z ljudmi," meni ena od vprašanih krajank Prebolda. "To ne bo dobro, sploh za Prebold, ki ni veliko mesto. Žalostno," pravi druga.

Odpuščati naj bi začeli v začetku naslednjega meseca. Ali bo to dovolj, pa zaenkrat v sindikatu še ne morejo napovedati.

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Odelo Prebold Črešnjevci odpuščanja delo

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KOMENTARJI4

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Banion
28. 10. 2026 20.33
a hirci, bi ga bilo treba vprašt malo kako je bilo v inde na vranskem in še kje. Ta vedno nekaj mešetari v podjetju kjer je bil zaposlen je veljal za poplnoma nesposobnega in lenega
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0 0
Potouceni kramoh
28. 10. 2026 20.31
Evo takoj ko je Janez Janša nastopil z vlado že same podražitve,odpuščanja in strašenje z vodnim topom.
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+2
2 0
Kviz
28. 10. 2026 20.09
Jih bo sindikat poslal na Filipine, izmenjava študentov. Res banana država. Uvažamo tujo delovno silo dovolj pa je imamo doma, samo pošteno jo je potrebno plačati.
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+1
1 0
dejc1
28. 10. 2026 20.05
Ne zastopim podjetja ,ki ima letno cca 150 miljonov prometa,da deluje z izgubo in mora država delavcem plačevati razliko do minimalne plače. Če ne gre zaprite takoj ne da delavci delajo za minimalca na račun države za razliko...
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+0
1 1
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