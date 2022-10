Odpuščanja v papirnici Količevo: 'Vlada podjetjem predolgo ni pomagala'

Danes popoldan so nekateri delavci še vedno v negotovosti, saj ne vedo, kaj jih čaka prihodnje dni. "Koga danes ne skrbi (za zaposlitev, op. a.)? Vse nas skrbi, ampak tukaj nič ne moremo," je dejala ena izmed njih in pristavila, da jim iz vodstva konkretnejših podatkov glede odpuščanj še niso sporočili.

Nekateri so glede situacije bolje obveščeni. Povedali so, da bo podjetje moralo zaustaviti enega od dveh kartonskih strojev, predvsem ker so visoke cene energentov pokazale svoje zobe in zaradi slabe konkurenčnosti starega stroja. To bo vodilo v hud scenarij za zaposlene, odpustili naj bi jih skoraj tretjino, kljub temu pa upajo na najboljše. "Koga pa ne skrbi za službo v tem času. Cene so šle gor in žal tako pride, ne samo pri nas," je razmere komentiral eden izmed delavcev.

Jakob Počivalšek iz sindikata je dejal, da so bili nad novico iz podjetja negativno presenečeni. Pogovori s sindikati v podjetju in vodstvom papirnice še potekajo, a pred naše kamere danes niso želeli. Bodo pa, kot zagotavljajo v sindikatu Pergam, naredili vse, da se bo ta situacija rešila v korist zaposlenih. "Rdeča nit pri sprejemanju vseh ukrepov za pomoč gospodarstvu bi morala biti, da se ohranijo delovna mesta v podjetjih," je bil še jasen Počivalšek.