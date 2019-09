Odšel zaradi makete drugega tira, a se vrnil kot namestnik vodje direkcije

Premier Marjan Šarec je ob kulminaciji afere in odstopu ministra Jureta Lebna zahteval tudi razrešitev Damirja Topolka ."Se mi zdi nujno, da tudi Topolko odstopi," je takrat dejal Šarec. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek mu je - nasprotno - stopila v bran, češ da maketa gotovo ni služila direktorju direkcije.

Bratuškova zatrjuje, da se to ni zgodilo ob njeni asistenci. "Pristojnosti nove v. d. direktorice Direkcije za infrastrukturo so zelo jasne," je dejala. Ministrica zagotavlja, da si je Topolka želela ob sebi izključno Pintar Mesaričeva.

"Videli smo, da je gospod Topolko javno in glasno na predlog Marjana Šarca moral it skozi vrata ven, potem pa je čez pol meseca po tiho skozi okno zlezel v isto pisarno,"je o imenovanju namestnika Pintar Mesaričeve dejal poslanec Levice Matej Vatovec .

"Omenjena kadrovska slika je podobna, kot bi bil nekdanji župan pri novoizvoljenemu županu podžupan," je ob tem zapisal Šarec, ki je razočaran, da se rošada ni zgodila v duhu njegove zahteve.

"Topolko je bil direktor, direktor ni več, ostalega duha pa jaz nisem razumela," je na Šarčevo razočaranje odgovorila Bratuškova. Nova direktorica in njen namestnik za pojasnila, kaj točno Topolko počne na novi funkciji, nista našla časa. Z direkcije pa so pojasnili, da ima Topolko po novem pisarno v Mariboru in da se mu je plača skrčila za tri plačne razrede.