Odslej bo jasno označeno poreklo medu

Oznak "proizvedeno v Evropi" ne bo več. To pomeni manj zavajanja potrošnikov, pravijo čebelarji, ki opozarjajo, da je zdaj vsak drugi kozarec medu v trgovinah ponarejen. Po novem pa bodo potrošniki lažje preverjali pristnost.

"Jaz moram reči, da je to zame osebno največji uspeh slovenskega čebelarstva in države Slovenije v vseh letih. Zame osebno večji uspeh kot svetovni dan čebel, zato ker je bil svetovni dan čebel zgodba, ki so jo vsi podpirali," pravi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Dodaja sicer: "Tukaj pa naletimo na to, da multinacionalke niso navdušene, da bodo morale označevati med točno po državi porekla."

Toda od štirinajstega junija bo ves med na slovenskih policah moral biti označen s točno navedbo države porekla. Konec navedb o "mešanicah". "Skratka, potrošniku bo povedano, od kod med prihaja, potem pa se bo sam lahko odločil."