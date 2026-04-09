Gospodarstvo

Odslej bo jasno označeno poreklo medu

Ljubljana, 09. 04. 2026 17.45 pred 44 minutami 1 min branja 10

Avtor:
Danica Jovanović N.Š.
Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Slovenski čebelarji slavijo pomembno zmago - od junija dalje bo na vsakem kozarcu medu na evropskih trgovskih policah država porekla jasno označena.

Oznak "proizvedeno v Evropi" ne bo več. To pomeni manj zavajanja potrošnikov, pravijo čebelarji, ki opozarjajo, da je zdaj vsak drugi kozarec medu v trgovinah ponarejen. Po novem pa bodo potrošniki lažje preverjali pristnost.

Več v oddaji 24UR ob 19.00 na POP TV. 

"Jaz moram reči, da je to zame osebno največji uspeh slovenskega čebelarstva in države Slovenije v vseh letih. Zame osebno večji uspeh kot svetovni dan čebel, zato ker je bil svetovni dan čebel zgodba, ki so jo vsi podpirali," pravi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. 

Dodaja sicer: "Tukaj pa naletimo na to, da multinacionalke niso navdušene, da bodo morale označevati med točno po državi porekla."

Toda od štirinajstega junija bo ves med na slovenskih policah moral biti označen s točno navedbo države porekla. Konec navedb o "mešanicah". "Skratka, potrošniku bo povedano, od kod med prihaja, potem pa se bo sam lahko odločil."

med oznake poreklo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pig Brother
09. 04. 2026 18.34
Prva stvar, ki jo treba napisat, da je med silovit alergen...čisto nikjer ni izpostavljen pod alergen!
assassin911
09. 04. 2026 18.26
Upam da ne tako kot je označeno poreklo za meso.
Tadi 1973
09. 04. 2026 18.22
A potem bodo po celotnem kozarcu le zastave iz Evrope in izven Evrope. Med imam zelo rad in sem srečen, da v lokalnem okolju lahko po zmerni ceni kupim res neoporečen med po zmerni ceni. Hvala Vam, čebelice in čebelarji!
Bogo30
09. 04. 2026 18.13
Medex=obogatel z uvozom medu iz černobila, po jedrski nesreči... raziscite novinarji.
Potouceni kramoh
09. 04. 2026 18.13
Zdaj ne gre več za med.Gre za bio eko poliuretansko peno.
Delavec_Slo
09. 04. 2026 18.09
Vau!
Fluxx
09. 04. 2026 18.09
Podpiramo
wsharky
09. 04. 2026 18.03
pravilno, ker to kaj 'mešajo' v med in prodajajo pod blagovnimi znamkami trgovci, je več cukra in arome medu kot meda not, plus izvor od bog si ga vedi od kje, me pa res zanima ali bo morda medex sedaj zmanjšal količine medu, ki ga prodaja, ali pa bo zapisal poreklo, ker takšne količine medu in pripravkov iz medu, je nemogoče naredit, kot jih ponujajo na trgu iz čistega medu
Jack oLantern
09. 04. 2026 18.02
bravo čebelarji!
Špica
09. 04. 2026 17.59
pravilno se marikaj bi tako moglo bit naprimer primer meso.
