Odstavljeni prvi nadzornik 2TDK: Prihaja večstomilijonska podražitev

Dosedanji nadzorni svet (NS) 2TDK je vseskozi ravnal strokovno in v skladu z vsemi poslovnimi in moralnimi načeli, trdi in dodaja, da so bile zanje strokovnost, odgovornost in delo v dobro družbe vedno na prvem mestu. "Anekse, ki so bili strokovno upravičeni, smo potrdili, neupravičenih aneksov nismo in tudi ne bi potrdili. Ponosen sem, da smo vedno sprejemali odločitve na strokovni podlagi in po tehtnem ter strokovnem razmisleku, vedno v dobro družbe 2TDK," je zapisal v sporočilo za javnost in poudaril, da niso popustili nikakršnim pritiskom, ne od zunaj in ne v sami organizaciji.

Od njih zahtevali večmilijonske podražitve brez predhodnih strokovnih analiz

Poudaril je, da člani NS zagotovo ne bi podprli zahtev za večmilijonske podražitve brez predhodnih strokovnih analiz in primerjav ter upoštevanja indeksov, ki se uporabljajo za podražitve v tujini, podobno kot se npr. podražitve materiala ob vodenju primerljivih največjih državnih investicijskih projektov obravnavajo v bližnjih državah Avstriji, Nemčiji in Italiji.

"Sam ne bi nikoli podprl večmilijonskih podražitev projekta na podlagi pavšalnih izračunov, zato sem že na investicijski komisiji 2TDK poudaril, da v kolikor bomo kdaj na NS obravnavali podražitve materiala in projekta, nas bo moral izvajalec za vsak kilogram materiala prepričati, da je podražitev utemeljena in upravičena ter v skladu z določili OZ," je zapisal.