Odziv na Trumpovo uvedbo carin: 'Morda bi bilo dobro umiriti žogico'

Generalna direktorica se je odzvala tudi na najnovejšo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede carin. Za 2. april je namreč napovedal uvedbo dodatnih carin v višini 25 odstotnih točk na uvoz avtomobilov in delov zanje v ZDA. Za avtomobile, izdelane v EU, bi to v primeru osebnih avtomobilov pomenilo dvig carin z 2,5 na 27,5 odstotka.

"Mislim, da carine in omejevanje prostega trga niso dobre za nikogar. Na žalost je pač to zdaj realno stanje, stanje duha," je ugotavljala Nahtigalova. To jo zelo žalosti, carine pa bodo po njeni oceni na kratek rok absolutno poslabšale pogoje za evropska vozila na ameriškem trgu.

Na GZS bodo sicer posledice ukrepa, če bo ta res uveljavljen, še analizirali, je pa Nahtigalova poudarila, da je avtomobilska industrija za Slovenijo izredno pomembna in da so slovenski dobavitelji vključeni v evropske verige vrednosti. Slovenska podjetja sicer ne izvažajo celotnega sestavljenega avtomobila v ZDA, saj so vozila iz Revoza namenjena predvsem za evropski trg, je pa slovenska dobaviteljska industrija vključena v vse močne avtomobilske verige vrednosti in bo posledično zato tudi prizadeta.

Slovenska podjetja v ostale članice EU izvozijo za okoli 4,2 milijarde evrov vozil in delov zanje, kar pomeni približno 14 odstotkov celotnega izvoza blaga v EU. V ZDA pa neposredno izvozijo za približno 57 milijonov evrov vozil in delov zanje, kar pa pomeni 6,3 odstotka celotnega blagovnega izvoza v ZDA. Napovedane carine tako po besedah Nahtigalove niso "neka drastična zgodba", a samo sporočilo carin in omejevanja prostega trga vsekakor ni pravi odgovor.

Generalna direktorica GZS upa, da bo prevladala pamet in da se te stvari ustavijo. Ocenjuje tudi, da bi bilo dobro, če EU v odzivu ne bi bila prehitra. "Treba je dobro razmisliti, kaj želimo doseči in prav je, da najprej sami dobro analiziramo razmere. Sem pristaš tega, da dvakrat premislimo, preden naredimo korak," je dejala. "Nek odgovor je absolutno potreben, ampak treba je mogoče zdaj tudi malo umiriti žogico in videti, kaj je tisto, kar pa bo Evropo res rešilo," je nadaljevala.

Evropa mora po njenem prepričanju pogledati, kje je lahko najboljša, in se končno opreti na lastno znanje in nove izdelke. "Stalno bo nekdo od zunaj grožnja, enkrat Azija, enkrat Amerika. Zato je potreben dober in temeljit premislek, preden se odzovemo," je sklenila.