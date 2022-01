Odziv na prodajo deleža v Savi: SDH ne vodi prodajnih postopkov

V SDH so odločno zanikali informacije, da naj bi razmišljali o prodaji svojega deleža v družbi Sava d. d. madžarskemu skladu, Matjaž Nemec pa meni, da je vlada Janeza Janše v času pred volitvami sprejela odločitev o razprodaji slovenskega premoženja na področju turizma.

Na naša včerajšnja poročanja, da naj bi sklad v lasti enega najbogatejših Madžarov iz krogov blizu premierja Orbana kupoval 43-odstotni delež v družbi Sava d. d., ki ima prek Save Turizma v lasti več kot 2.000 tisoč hotelskih sob na najboljših lokacijah na Obali, Bledu, Ptuju, v Radencih in Moravskih Toplicah, so se danes odzvali v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Kot so zapisali, SDH ne razpolaga z uradnimi informacijami o prodajnih aktivnostih drugih delničarjev Save d. d. in ob tem odločno zanikali informacije, da naj bi v SDH razmišljali o prodaji svojega deleža madžarskemu skladu, saj na to temo uprava SDH ni bila v stiku s predstavniki Yorka niti z madžarskim skladom, ki ga mediji omenjajo kot kupca niti SDH ne vodi prodajnih postopkov.

So pa tudi dodali, da je SDH v letnem načrtu upravljanja za leto 2022 predvidel več možnih scenarijev in s tem tudi večjo fleksibilnost pri prihodnjem odločanju glede turističnih družb, predvsem pri ključni turistični skupini Sava. "Formalni postopek prodaje ali nakupa deleža v Savi d. d. na strani SDH v tem trenutku ne poteka. Prihodnjih odločitev glede urejanja razmerij med lastniki in upniki ter ostalimi deležniki SDH še ne more komentirati," so povedali.

icon-expand Slovenski državni holding FOTO: Bobo