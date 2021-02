Odzivi: Starejši se bodo položajev 'držali kot pijanci plota'

Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema začasno zadržalo izvajanje členov zakona o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev.

Člena določata, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga.

Zahtevo za presojo ustavnosti določb so vložili sindikati, ki so odločitev za začasno zadržanje označili za strokovno in pričakovano. Po njihovem mnenju gre za dokaz, da je način poseganja v delovno-pravno zakonodajo in institute, povezane z upokojevanjem, neprimeren.

OZS računa, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju razumelo argumente v prid novi ureditvi

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) po besedah predsednika Branka Meha obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Računajo, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju razumelo argumente v prid novi ureditvi.

Meh je ponovil, da ne gre za prisilno upokojevanje, kar opozarjajo sindikalne centrale, ampak za redno upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev.

Spomnil je na dosedanjo ureditev, po kateri je delavec odločil, kako dolgo bo v delovnem razmerju pri delodajalcu, želja pri spremembi, ki jo je v zakonodajo vnesel sedmi protikoronski zakon, pa je bil, da bi se delodajalec in delavec dogovorila glede nadaljevanja dela po izpolnitvi pogojev za upokojitev. To se Mehu zdi prav.

Kaj se bo po oceni predsednika OZS zdaj zgodilo? Iskalcev zaposlitve, starejših od 55 let, delodajalci ne bodo hoteli zaposliti, ker se bodo bali, kako bodo z njimi po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev prekinili delovno razmerje.

Obenem bodo, tako Meh, starejši delavci v javnem sektorju ali na fizično oz. psihično manj napornih delovnih mestih ostajali na položajih in se jih "držali kot pijanci plota", mladi pa do teh služb ne bodo prišli.

Na zbornici računajo na to, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju v nadaljevanju razumelo te argumente. Meh pri tem ne razume, zakaj je ustavno sodišče ukrep do vsebinske odločitve zadržalo.

Nezadovoljni tudi pri GZS

Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Menijo namreč, da nova ureditev, ki jo je v zakonodajo vnesel sedmi protikoronski zakon, uravnotežuje pravice delodajalcev in zaposlenih.

Možnost odpovedi delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, kot pravijo na GZS, po eni strani uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev, po drugi pa je delavcu, ki bi izgubil zaposlitev, ko je že izpolnil pogoje za upokojitev, zagotovljena socialna varnost.

Poleg tega s tem po prepričanju zbornice ne bi niti ugasnila pravica zaposlenega oziroma posameznika, da ostane delovno aktiven, bodisi z zaposlitvijo kje drugje bodisi z nadaljevanjem zaposlitve pri istem delodajalcu na kakšnem drugem delovnem mestu ali s kakšno drugo vsebino.

"Delodajalci nikakor ne želimo izgubljati ljudi, ki so polni delovnih izkušenj, kar je predvsem prisotno med starejšimi zaposlenimi. V primeru, ko pa delovno mesto kliče po novi energiji in obvladovanju novih tehnologij, pa bi moral imeti delodajalec možnost in pravico, da takšna mesta ponudi generaciji mladim, ki čakajo na prvo priložnost," so prepričani na GZS.

Ministrstvo v odzivu o pozitivnih vidikih ukrepa

Na ministrstvu za delo v odzivu izpostavljajo pozitivne učinke nove ureditve za zaposlovanje mladih in zaposljivost starejših. Znova tudi opozarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje.

Na ministrstvu, kjer opozarjajo, da ustavno sodišče še ni presojalo o skladnosti določb z ustavo, temveč le o začasnem zadržanju izvajanja teh določil, so pojasnili, da se z uvedbo ukrepa, ki ga je v zakonodajo vpeljal sedmi protikoronski zakon, država odziva na poslabšanje razmer na trgu dela.

Sprejeti ukrep je, kot so navedli, v prvi vrsti usmerjen v reševanje zaposlitvene krize med mladimi, ki jih je epidemija covida-19 hudo prizadela. Ob tem so spomnili, da se je na zavodu za zaposlovanje od januarja do novembra lani prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je za 35,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani, pri čemer se je število brezposelnih mladih povečalo za 19,6 odstotka.

Za petino večje število brezposelnih mladih v razmeroma kratkem času po ocenah ministrstva jasno kaže, da je mlade epidemija hudo prizadela in da se ponavlja situacija, ki je Slovenijo leta 2013 zaradi takratne gospodarske krize privedla v največjo stopnjo brezposelnosti mladih do tedaj.

Sprejeti ukrep po prepričanju ministrstva mladim odpira nove možnosti za zaposlitev v Sloveniji, zmanjšuje njihov odliv v tujino, po drugi strani pa tudi povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne, predvsem osebe med 55. in 58. letom starosti, ki so v Sloveniji v večji meri še vedno trajno nezaposljive, saj se jih delodajalci bojijo zaposlovati. Novembra lani je bilo tako med starejšimi od 55 let 60 odstotkov dolgotrajno brezposelnih, brez sprejetega ukrepa pa bi se položaj lahko še poslabšal.

Ob tem na ministrstvu še enkrat tudi poudarjajo, da ukrep ne bo sprožil prisilnega upokojevanja. Vsi zaposleni, ki sicer izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, a pri katerih se bo delodajalec strinjal z nadaljevanjem njihove zaposlitve, bodo ostali v delovnem razmerju, so zatrdili.

Ključen pri tem se ministrstvu zdi obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Dodatno se bodo posamezniki z izpolnjenimi pogoji, ki bodo želeli ostati delovno aktivni, po oceni lahko na novo zaposlili pod drugačnimi, tudi boljšimi pogoji in na za njih prilagojenih delovnih mestih, še menijo. Zato so prepričani, da ukrep dolgoročno prinaša pozitivne učinke na gospodarsko rast in obrača negativen trend na trgu dela.