OECD: Koronavirus bo močno vplival na svetovno gospodarsko rast

Napoved Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o 2,4-odstotni rasti temelji na trenutnih pričakovanjih, da bo epidemija koronavirusa vrhunec na Kitajskem dosegla v prvem letošnjem četrtletju, v večini drugih državah pa da se bodo tako kot doslej pojavljali sporadični in omejeni izbruhi. 2,4-odstotna gospodarska rast bi bila najpočasnejša od začetka finančne krize v letih 2008 in 2009.

Če bo pa epidemija trajala dlje časa, organizacija pričakuje nadaljnjo upočasnitev rasti:"Dolgotrajnejši in intenzivnejši izbruh koronavirusa, ki se širi po azijsko-pacifiški regiji, Evropi in Severni Ameriki, bi projekcije o rasti občutno poslabšal." Po teh pričakovanjih bi rast znašala 1,5 odstotka.

Ukrepi za omejevanje širjenja virusa in padec zaupanja bi namreč vplivali na proizvodnjo in potrošnjo ter nekatere države potisnila v recesijo, med drugim Japonsko in območje z evrom, v sporočilu, objavljenem na svoji spletni strani, piše OECD.