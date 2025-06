OECD Sloveniji napoved letošnje rasti znižal na 1,6 odstotka

Zasebno potrošnjo bo podpirala močna rast plač, naložbe pa državna poraba za obnovo po poplavah avgusta 2023 in črpanje evropskih sredstev. Plačni pritiski bodo inflacijo v letih 2025 in 2026 ohranjali nad dvema odstotkoma. Tveganja so nagnjena navzdol in vključujejo naraščajoče trgovinske napetosti, močnejšo rast plač od pričakovane, manjšo konkurenčnost in dolgotrajno inflacijo.

Fiskalna politika bo ekspanzivna zaradi povečane porabe za obrambo in obnovo. Strukturni ukrepi vključujejo višjo porabo za dolgotrajno oskrbo, financirano z višjo stopnjo prispevkov za socialno varnost. Poleg prihajajoče pokojninske reforme bodo za dolgoročno fiskalno vzdržnost potrebne dodatne reforme davčne politike. Krepitev naložb bi spodbudili enostavnejši postopki priseljevanja ter poenostavljeno prostorsko načrtovanje in izdaja dovoljenj, so ocenili v OECD.