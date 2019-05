OECD Sloveniji znižal napoved gospodarske rasti

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da gospodarska rast Slovenije ostaja močna, krepi jo trdno domače povpraševanje. Zasebno potrošnjo podpirajo ugodnejše razmere na trgu dela, realna rast plač in visoko zaupanje potrošnikov. Močno rast investicij vzdržujejo evropska strukturna sredstva, potreba podjetij po povečanju proizvodnih zmogljivosti in ugodni pogoji financiranja. Izvoz se ob manjšem povpraševanju iz tujine upočasnjuje.

Ekspanzivna fiskalna politika

Zaposlovanje se še naprej povečuje in brezposelnost upada, povečuje se najemanje tuje delovne sile, kljub temu pa je pomanjkanje delovne sile največje v zadnjem desetletju. Plače bodo rasle, pričakuje OECD in pri tem navaja zvišanje minimalne plače za 10 odstotkov do konca leta 2020 in okoli štiriodstotno rast plač v javnem sektorju v letu 2019.