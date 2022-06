OECD: Svet bo plačal drago ceno zaradi ruske invazije na Ukrajino

Razsežnosti nižje gospodarske rasti in višje inflacije so po njegovih besedah odvisne od razvoja vojne, a je že sedaj jasno, da bodo najbolj prizadeti najrevnejši. "Cena vojne je zelo visoka in morali si jo bomo razdeliti," je poudaril.

Pred izbruhom vojne so bile gospodarske napovedi veliko bolj ugodne. Gospodarska rast in inflacija naj bi se po uničujoči pandemiji covida-19 počasi vrnili v normalne tirnice. "A vojna in zaprtje nekaterih večjih mest na Kitajskem zaradi protikoronskih ukrepov so povzročili nov šok," so izpostavili v organizaciji.