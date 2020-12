OECD za Slovenijo rahlo izboljšal letošnjo napoved, poslabšal pričakovanja za leto 2021

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je namreč junija, v luči negativnih učinkov pandemije covida-19, Sloveniji za letos napovedal 7,8-odstotni padec gospodarske dejavnosti, v prihodnjem letu pa je poleti pričakoval 4,5-odstotno okrevanje. Organizacija s sedežem v Parizu je prvič postregla tudi z napovedjo za leto 2022. Takrat pričakuje 3,5-odstotno krepitev slovenskega gospodarstva.

Za prihodnje leto so napovedi OECD slabše od vseh do zdaj izraženih pričakovanj domačih in mednarodnih ustanov, saj upoštevajo že tudi najnovejše zaostrene epidemiološke razmere v državi, ki so privedle do vnovičnega zapiranja javnega življenja in so prekinile močno okrevanje gospodarske dejavnosti v tretjem četrtletju. O odboju slovenskega gospodarstva v poletnem trimesečju so v ponedeljek pričali tudi najnovejši podatki statističnega urada.