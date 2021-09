OECD znižal napoved letošnje rasti svetovnega gospodarstva

"Svetovno gospodarstvo si je letos opomoglo," so zapisali v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), razloge za odboj pa pripisali stimulativnim ukrepom, dostopnosti cepiv proti covidu-19 in ponovnemu zagonu številnih gospodarskih dejavnosti. Za leto 2022 OECD svetovnemu gospodarstvu napoveduje 4,5-odstotno rast, kar je 0,1 odstotne točke več od majske napovedi.

Je pa organizacija v najnovejšem poročilu izpostavila neenako okrevanje gospodarstva po koronski krizi. "Razlike v proizvodnji in zaposlenosti po državah ostajajo," so zapisali in izpostavili predvsem razvijajoče se države, kjer nizke ostajajo tudi stopnje precepljenosti.