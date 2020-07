'Slovenija je od pridružitve OECD dosegla izreden gospodarski in socialni napredek'

Gre za desetletje, v katerem je Slovenija izvedla reforme na področju pokojnin in trga dela ter se nadalje vključila v globalne vrednostne verige, pri tem pa smo kljubovali povečevanju dohodkovne neenakosti, ki ga lahko opazimo v številnih drugih državah OECD, so ob tem zapisali pri OECD.

Na Brdu pri Kranju obeležujejo deseto obletnico pridružitve Slovenije Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Na videokonferenci bo udeležence uvodoma nagovoril generalni sekretar OECD Jose Angel Gurria , predstavili bodo tudi Ekonomski pregled Slovenije 2020, ki ga je izdala OECD. Med govorci na Brdu pri Kranju so tudi minister za zunanje zadeve Anže Logar , za finance Andrej Šircelj , za zdravje Tomaž Gantar in za delo Janez Cigler Kralj .

OECD združuje 36 gospodarsko razvitih držav, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Po navedbah zunanjega ministrstva si prizadeva za oblikovanje politik, usmerjenih v doseganje gospodarske in družbene blaginje.

Poudarjajo, da je po petih letih močne rasti, ko so se dvignile zaposlenost, plače in blaginja, gospodarstvo Slovenije močno prizadela kriza zaradi pandemije koronavirusa. Zato mora Slovenija sedaj podpreti okrevanje po krizi, dokler ne bo samo po sebi vzdržno,"vključno z zagotavljanjem usposabljanja in podpore pri iskanju zaposlitve nižje kvalificiranim delavcem, nato pa se mora znova osredotočiti na dvig produktivnosti, okrepitev javnih financ ter prilagajanje trga dela in socialnega sistema manjši in starejši delovni sili".

"Slovenija je od pridružitve organizaciji OECD dosegla izreden gospodarski in socialni napredek, vlada pa je na občudovanja vreden način ukrepala, da bi obvladala zdravstvene in gospodarske posledice pandemije covid-19,"pravi generalni sekretar OECD Angel Gurria."Zdaj je pomembno, da ostane na začrtani poti, da je pripravljena na zagotavljanje nadaljnje podpore, kjer je to potrebno za obnovitev rasti, nato pa nadaljuje z ukrepi za reševanje dolgoročnih gospodarskih izzivov zaradi staranja prebivalstva,"so zapisali v izjavi za javnost.

Dodajajo, da je Slovenija ukrepala hitro za ustavitev širjenja virusa, finančni ukrepi za podporo delovnih mest, dohodkov in podjetij pa so ublažili posledice v gospodarstvu. Glede na poročilo OECD sta glavni tveganji za gospodarstvo sedaj porast stečajev in nadaljnje povečanje brezposelnosti.

Ob predpostavki, da ne bo prišlo pomembnega drugega vala pozneje v tem letu, poročilo za Slovenijo predvideva 4,5-odstotno rast BDP v letu 2021 po 7,8-odstotnem padcu v letu 2020. V primeru takega drugega vala pa je predvidena samo 1,5-odstotna rast BDP v letu 2021 po 9,1-odstotnem zmanjšanju v letu 2020.