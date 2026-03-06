Ogromni dobički: Triglav pri 136,7 milijona, Sava prvič prek 100 milijonov

Skupina Triglav lani z za polovico višjim obsegom poslovanja
Skupina Triglav je lani čisti dobiček okrepila za štiri odstotke na 136,7 milijona evrov, celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, pa ob upoštevanju novega posla na italijanskem trgu za 49 odstotkov na 2,56 milijarde evrov. V skupini so organsko rast dosegli v vseh poslovnih segmentih.
Dobiček skupine iz poslovanja je leta 2025 nanesel 174,1 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2024. Celotni obseg poslovanja ob neupoštevanju novega posla na italijanskem trgu pa je znašal 1,87 milijarde evrov in je bil od tistega iz predhodnega leta prav tako višji za devet odstotkov, je razvidno iz nerevidiranih podatkov, ki jih je zavarovalnica objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.
Skupina je imela lani rast obsega poslovanja v vseh poslovnih segmentih, najvišjo, 63-odstotno rast, pa je ustvaril segment Premoženje, ki je prispeval tudi največji, 83-odstotni delež celotnega obsega poslovanja.
"S poslovanjem v letu 2025 smo zelo zadovoljni. Dobičkonosno smo poslovali tako v segmentu zavarovalništva kot upravljanja premoženja in ustvarili visok poslovni izid," je objavo pospremil predsednik uprave Andrej Slapar.
Kot je izpostavil, si skladno z začrtano strategijo do leta 2030 prizadevajo za nadaljnjo razpršenost poslovanja, s čimer krepijo svojo odpornost. Lani so tako še povečali delež poslovanja zunaj Slovenije. V širšem mednarodnem okolju so na pozavarovalnih trgih povečali obseg in poslovali dobičkonosno, na zavarovalnih trgih pa so portfelju dodali velik obseg posla z italijanskega trga, je pojasnil.
Zavarovalna skupina Sava lani s skoraj tretjino višjim čistim dobičkom
Zavarovalna skupina Sava je lani povečala obseg poslovanja za 9,5 odstotka na 1,13 milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat večja rast od načrtovane. Čisti dobiček je bil s 114,1 milijona evrov za 29,8 odstotka višji kot predlani in za 35,8 odstotka višji od načrtovanega, prvič doslej pa je presegel 100 milijonov evrov.
Tudi v zadnjem četrtletju 2025 je poslovanje zaznamovala odsotnost večjih škodnih dogodkov, zaradi česar so leto 2025 zaključili močno nad načrtom, pa tudi nad napovedmi ob objavi poslovnih rezultatov za tretje četrtletje, je obvladujoča družba skupine Sava Re danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.
Rast in preseganje načrta so dosegli v vseh odsekih poslovanja, k čemur so po njihovih navedbah največ prispevale kosmate premije premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj.
Obseg premoženjskih zavarovanj so povečali za 6,3 odstotka na trgih EU in za 14,9 odstotka na trgih zunaj EU. To so dosegli z večjim številom prodanih zavarovanj in višjo povprečno premijo.
Pri pozavarovanjih so dosegli 23,2-odstotno rast, ki je predvsem posledica sledenja novim priložnostim na tujih trgih in povečane udeležbe na obstoječih pogodbah.
Na rast čistega dobička je v največji meri vplival znatno manjši obseg naravnih nesreč in velikih škod. Dodatno je na rast poslovnega izida vplivala tudi rast prihodkov kot posledica rasti obsega poslovanja.
Škodno dogajanje se je odrazilo v ugodnem kombiniranem količniku v višini 87,4 odstotka, ki je bil pomembno nižji od tistega iz predhodnega leta in od načrtovanega. Dodatno je k izboljšanju prispevala tudi stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo prihodkov, stroškovni količnik, ki je del kombiniranega količnika, pa je bil nižji kot v letu 2024, so zapisali.
Kot posledica višjega čistega poslovnega izida se je povečala tudi donosnost lastniškega kapitala, ki je s 15,9 odstotka za 2,3 odstotne točke presegla raven iz predhodnega leta, hkrati pa je bila nad načrtovano spodnjo mejo v višini 11 odstotkov.
