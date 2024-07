'Ogrožena je vrsta hrane in okusov': korporacije želijo genski material rastlin

Lastnosti, ki se pojavljajo v naravi, kot so odpornost na bolezni, vročino ali škodljivce, so tiste, ki jih zdaj želijo zase velike korporacije. Te dragocene lastnosti prijavljajo kot patente, kar pomeni, da postanejo zasebna last korporacij. "Zmagajo korporacije, izgubijo rejci, kmetje in vsi mi kot potrošniki," je za krone.at opozoril aktivist Arche Noah, Axel Grunt.

Kot navajajo, so nedavne raziskave okoljevarstvenikov pokazale, kako se tako imenovani "novi genski inženiring" zlorablja za spodkopavanje stroge zaščite konvencionalno vzgojenih rastlin pred patenti.

Kako dosežejo vtis, da gre za nov izum? V mnogih primerih so lastnosti, ki se pojavljajo v obstoječi flori, poustvarjene z uporabo "genskih škarij CRISPR/Cas". Te omogočajo izredno natančne posege v DNK številnih organizmov, tudi človeka. In z njihovo pomočjo se poustvari lastnosti, kar daje vtis izuma, pravijo kritiki. Če je posledično podeljen patent, se ta pogosto razširi tudi na konvencionalno vzgojene rastline, opozarjajo.

Korporacije, kot so BASF, Bayer, Carlsberg, Corteva, Heineken in Syngenta, so si že zagotovile ekskluzivne pravice za paradižnike, melone, solato, pivski ječmen in pivo, navaja krone. at. In hoteli naj bi še več. Vodja Greenpeace Europe Alexander Egit je opozoril, da "žlahtnitelji kmalu ne bodo več mogli svobodno odločati o pestrosti vrst in sort":"Ogrožena je tudi cela vrsta hrane in okusov."

Ob tem se - izpostavljata Egit in Grunt - v Evropski uniji trenutno sprejema nova zakonodaja o semenih. Egit in Grunt menita, da gre za dvojni napad na kmete in hrano: "Kmetje morajo obdržati jasno pravico do žetve, izmenjave in končne prodaje svoje dragocene pridelka." A trenutno naj bi bili hrana, semena in pravice kmetov - ogroženi.