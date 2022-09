Okoli 4000 odjemalcev bo moralo k novemu dobavitelju plina

Problematika na trgu plina in elektrike je pestra že kar nekaj časa, je pojasnil direktor Aleksander Mirt, rešitev na kratki rok pa po njegovem ni videti. Vmes je država za nekatere kategorije odjemalcev zamejila cene, še vedno pa dobavitelji nimajo informacij o tem, kako bo vse skupaj kompenzirano za tiste, ki so nekje vmes v verigi.

"Poslovno smo zato ocenili, da bo vse skupaj prehudo za nas, zato smo o nameri obvestili agencijo, ki je potem morda nekoliko prehitro obvestila javnost. Mi o tem seveda razmišljamo in verjetno bomo v ponedeljek formalno takšno odločitev tudi potrdili, saj je zdaj zelo težko zagotavljati pozitivno poslovanje," je pojasnil prvi mož Energetike Celje.

Kot je pojasnil, so še nekaj časa vztrajali, ker so čakali na novelo Zakona o oskrbi s plinom. Ta je začela veljati v četrtek in je tudi formalno vpeljala nadomestno oskrbo, tako da nihče od z novelo še nekoliko razširjenega kroga zaščitenih odjemalcev ne more ostati brez dobavitelja, saj odjemalec avtomatsko dobi nadomestnega.

Energetika Celje je sicer tudi sistemski operater distribucijskega omrežja, na katerega je preko njih priključenih okoli 8000 odjemalcev, a jih je v preteklosti že kar nekaj zamenjalo dobavitelja plina, medtem ko jih je pri njih še okoli 4000. Za te velja poziv, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.