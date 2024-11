Oktobra 15 odstotkov več prihodov tujih turistov

Domači turisti so oktobra ustvarili skoraj 133.000 prihodov in nekaj več kot 350.000 prenočitev, obojih je bilo nekoliko več kot oktobra lani; prvih za tri odstotke, drugih pa za odstotek.

Največ prenočitev med domačimi turisti, skoraj četrtino, so znova ustvarili tisti iz starostne skupine 65 let in več, povprečna doba njihovega bivanja je bila s 4,8 prenočitve najdaljša med vsemi starostnimi skupinami.

Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 339.000 oz. za 15 odstotkov več kot oktobra lani, prenočitev pa 772.000, kar je 11 odstotkov več. Tudi med njimi je po številu in dolžini prenočitev izstopala skupina 65 let in več, v povprečju je prenočila 2,4-krat.

Največ prenočitev med tujimi turisti so tako kot oktobra lani ustvarili gosti iz Nemčije; nekaj več kot 106.000 prenočitev ali 14 odstotkov vseh tujih. To je bilo za 14 odstotkov več kot lani. Največ jih je bilo starih 65 let in več, največkrat pa so prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu.

Na drugem mestu so bili z nekaj več kot 94.000 prenočitvami gosti iz Avstrije. Tudi pri njih je prevladovala starostna skupina 65 let in več, največkrat pa so prenočili v Piranu, Moravskih Toplicah in Ljubljani.

Sledili so turisti iz Italije, Hrvaške in Združenih držav Amerike ter Madžarske.

V primerjavi z lanskim oktobrom so statistiki med omenjenimi državami največjo rast zaznali pri turistih iz Madžarske, in sicer za petino, upad pa le pri turistih iz Hrvaške (za tri odstotke).

V zdraviliških občinah je bilo 24 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Sledile so tri vrste občin z zelo podobnimi deleži: gorske občine (20 odstotkov prenočitev, najbolj priljubljen je bil Bled), obmorske občine (19 odstotkov, s Piranom na vrhu) in občina Ljubljana (prav tako 19 odstotkov).

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (43 odstotkov vseh njihovih prenočitev), na prvih treh mestih so bile občine Moravske Toplice, Brežice in Podčetrtek.

Med tujimi turisti pa je bila, enako kot pred letom dni, najbolj priljubljena Ljubljana (27 odstotkov vseh njihovih prenočitev). Povprečna doba njihovega bivanja v prestolnici je znašala dve prenočitvi.

V primerjavi s prejšnjim oktobrom se je v vseh omenjenih vrstah občin število turističnih prenočitev povečalo, najbolj v občini Ljubljana (za 16 odstotkov).

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (nekaj več kot 621.000 oz. 55 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 odstotkov) ter kampi (šest odstotkov).

V hotelih je bilo za desetino več prenočitev kot lanskega oktobra, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 17 odstotkov več, medtem ko jih je bilo v kampih za sedem odstotkov manj.

Od začetka leta do konca oktobra je bilo skupno 5,9 milijona prihodov, kar je šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prenočitev je bilo s 15,3 milijona za štiri odstotke več.

Tuji turisti so ustvarili skoraj tri četrtine vseh prenočitev oz. 11,4 milijona prenočitev, kar je bilo za šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Domači turisti so skupno prenočili 3,9-milijonkrat ali za dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani.