Oktobra največ delovno aktivnih doslej

Število zaposlenih se je oktobra v primerjavi s septembrom povečalo za okoli 3000 ali za 0,4 odstotka. Še naprej je raslo tudi število samozaposlenih. Teh je bilo za okoli 200 ali za 0,2 odstotka več.

Med delovno aktivnimi se je nekoliko bolj dvignilo število žensk kot število moških. Prvih je bilo za približno 1700 oz. za 0,4 odstotka več, drugih pa za okoli 1500 ali za 0,3 odstotka več.

Na letni ravni se je število delovno aktivnih povečalo za 1,1 odstotka. Zaposlenih je bilo za odstotek več, samozaposlenih pa za 2,1 odstotka. Za 1,6 oz. 0,5 odstotka se je dvignilo število delovno aktivnih moških oz. žensk.

Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj dvignilo v starostnih skupinah 15 do 24 let, in sicer za nekaj več kot 1700 oseb ali za štiri odstotke, ter skupini 25 do 29 let za približno 1200 ali za 1,4 odstotka. "To zvišanje lahko pripišemo vstopu mladih na trg dela, ki so v letošnjem letu končali izobraževanje," so zapisali na uradu.

Število delovno aktivnih v teh dveh starostnih skupinah se je povečalo tudi v medletni primerjavi, in sicer v prvi za 0,1 odstotka, v drugi pa za 1,2 odstotka.

Oktobra je bila številčno najbolje zastopana starostna skupina od 45 do 49 let, ki je s približno 141.300 osebami predstavljala 14,9 odstotka delovno aktivnih.

Na mesečni ravni je urad na 16 področjih dejavnosti zaznal dvig števila delovno aktivnih, upad pa na štirih. Najizrazitejša rast je bila v izobraževanju, sledile so predelovalne dejavnosti, zdravstvo in socialno varstvo ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. V drugih raznovrstnih in poslovnih dejavnostih se je število delovno aktivnih najizraziteje znižalo.

V primerjavi z lanskim oktobrom se je število delovno aktivnih povečalo v 13 področjih dejavnosti, znižalo pa v sedmih. Najizrazitejšo rast je urad zaznal v gradbeništvu, in sicer za nekaj manj kot 4000 oseb ali za 5,1 odstotka.