PRENOS V ŽIVO: Cene daljinskega ogrevanja bodo ponekod do aprila nekoliko nižje

V torek je vlada na dopisni seji sprejela uredbo, ki od 1. januarja do 30. aprila omejuje cene daljinskega ogrevanja. Med drugim bodo največje znižanje maloprodajne cene toplote občutili tudi v Trbovljah, kjer so pretekli teden zaradi visokih zneskov na položnicah protestirali. Ukrep na novinarski konferenci, ki jo spremljamo v živo, predstavlja minister za energetiko Bojan Kumer. Ob njem sta direktor trboveljske komunale Igor Glušič in direktor Energetike Maribor Boris Novak.

Na včerajšnji dopisni seji je vlada sprejela dva ukrepa, ki bosta nekaterim gospodinjstvom pomagala znižati cene na položnicah za ogrevanje. Na novinarski konferenci, ki sledi uredbi minister za energijo Bojan Kumar predstavlja oba ukrepa, in sicer omejitev cene daljinskega ogrevanja ter subvencioniran nakup lesenih peletov. Pristojni minister je na začetku dejal, da je vlada z dopisno seji "zelo hitro ukrepala", saj da ukrepi, s katerimi je vlada oktobra zamejila cene zemeljskega plina, ni učinkovito deloval. "V velikem delu smo uspeli cene toplote zamejiti, v nekaterih delih sistema daljinskega ogrevanja pa ukrep ni bil dovolj močen," je utemeljil dodatne ukrepe. S tem so tudi prebivalkam in prebivalcem v Novi Gorici, Trbovljah, Mariboru in drugod omogočili dostopno ogrevanje. "Povprečne cene vseh sistemov daljinskih ogrevanj v Sloveniji se gibljejo od 45 evrov do 160 evrov na megavatno uro," je poudaril in dodal, da bo ukrep veljal od začetka leta do konca aprila. Z uredbo o omejitvi cen daljinskega ogrevanja ja vlada včeraj najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Z ukrepom dodatno apelirajo tudi na energetska podjetja, da bodo ta s svojimi programi sama poskrbela za svoje ranljive skupine in pomagale lokalni skupnosti. Uredba velja za vse odjemalce; tako tiste, ki toploto iz distribucijskega sistema prevzemajo prek individualnega odjemnega mesta, kot tudi tiste, ki to počnejo prek skupnega, minister pa upa, da bo drugo leto teh zamejitev manj. Nato je Kumer na kratko komentiral še sprejem podzakonskega akta o subvencioniranju nakupa peletov za ogrevanje, ki velja za nakupe od lanskega septembra do konca lanskega leta. Aplikacija bo pripravljena v kratkem. Direktor trboveljske komunale Igor Glušič je naslovil visoke cene ogrevanja v Trboljah. Dejal je, da so se prebivalci z visokimi cenami soočali že dalj časa. Ob sprejetju omejitve cene daljinskega ogrevanja se je zahvalil ministru in vladi.

icon-expand Z uredbo o omejitvi cen daljinskega ogrevanja ja vlada včeraj najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. FOTO: Adobe Stock

Ukrep bo po navedbah vlade znižal cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja. Največje znižanje maloprodajne cene toplote med drugim napovedujejo za sisteme v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah.

Na noge so zaradi visokih cen ogrevanja prejšnji teden šli Trboveljčani, saj so morali za ogrevanje in komunalo plačati tudi več kot 500 evrov. Okoli 100 obupanih ljudi je zato pred trboveljsko komunalo protestiralo, na robu solz pripovedujejo, da z nizkimi pokojninami in plačami takšnih zneskov enostavno ne zmorejo plačevati.

Vlada v torek sprejela subvencioniranje nakupa lesenih peletov Poleg omejitve daljinskega ogrevanja je vlada na torkovi dopisni seji sprejela tudi subvencije za nakup lesenih peletov. Glede subvencije bo v roku enega meseca mogoče oddati vlogo za pridobitev subvencije prek spletne aplikacije in sicer za fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo na lesne pelete ter so v obdobju med prvim septembrom lani in 21. decembrom 2022 opravile nakup peletov z namenom ogrevanja svojega gospodinjstva. Kumer je dejal, da so s podzakonskim aktom podrobneje določili vsebine spletne aplikacije in prijave, pa tudi pogoje. Vloga bo morala vsebovati dokazilo o vgrajeni napravi in dokazilo o nakupu peletov.