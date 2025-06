Omilili omejitve kratkotrajnega oddajanja, sobodajalci še vedno proti

Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so pred petkovo obravnavo predloga Zakona o gostinstvu na matičnem odboru DZ omilili prvotno načrtovane omejitve pri kratkotrajnem oddajanju nepremičnin, a so te za sobodajalce še naprej nesprejemljive. Na ministrstvu ocenjujejo, da gre za razumen kompromis. Upajo, da bo zakon jeseni sprejet.