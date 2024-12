Omrežnina: gospodarstvo krepi pritisk za zamrznitev novega sistema

Gospodarstvo poziva k spremembam pri trajanju časovnih blokov in k takšni diferenciaciji stroškov, ki bo omogočala prilagoditev in bolj postopno zviševanje tarifnih postavk.

Gospodarski krog zato poziva vlado in DZ, da do konca mandata zamrzneta višino omrežnine na povprečju vrednosti s 30. septembra letos. V tem času naj Agencija za energijo, ki je kot neodvisni regulator pristojna za obračunavanje omrežnin, sistem spremeni, tako da bo tudi gospodarskim subjektom omogočal prilagoditve njihove energetske porabe, ter uvede večletno prehodno obdobje, v katerem se bodo poslovni odjemalci lahko ustrezno prilagodili.

Višje račune po njihovih navedbah potrjuje tudi analiza na podlagi konkretnih podatkov s terena. Obstoječi sistem predvsem industriji, ki dela 24 ur in sedem dni na teden, namreč, kot pravijo, ne omogoča prilagajanja in bo zato močno zvišal stroške poslovanja. Prilagajanja naj ne bi omogočal tudi storitvenim dejavnostim, kot sta trgovina in gostinstvo.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Gospodarskem krogu, v katerem so zastopane praktično vse glavne delodajalske organizacije, v javnost prihaja vse več informacij o bistveno višjih novembrskih položnicah za elektriko zaradi novega sistema.

Novi sistem obračuna omrežnine za moč, ki je oktobra posameznikom najprej prinesel nižje račune za elektriko, zdaj ob novembrskem prehodu v zimsko sezono občutno višjega stroška omrežnine in s tem povezanih precej višjih računih za nekatere uporabnike vztrajno razburja javnost. Posebej glasni so v gospodarstvu.

Godino pozivajo k odstopu

Zaradi "vseh zapletov, nejasnosti in zavajajočih informacij pri uvedbi novega sistema omrežnin" pa obenem direktorico Agencije za energijo Duško Godina pozivajo k odstopu oziroma pristojne institucije k njeni razrešitvi. O usodi direktorice lahko sicer odloča svet agencije. Godina sicer vztrajno brani novi sistem in spominja, da so ga usklajevali in predstavljali dolgo časa. Večkrat je bil tudi zamaknjen začetek njegovega izvajanja. Nova metodologija, ki temelji na spremembah evropske zakonodaje na področju energetike, je bila namreč sprejeta že novembra 2022.

Na agenciji tako poudarjajo, da nova metodologija temelji na obsežnem in izjemno kakovostnem znanstveno-raziskovalnem delu in da je študijo za njeno uvedbo na podlagi pravil stroke, določb evropske zakonodaje in obsežne analitike podatkov o stanju v omrežju izdelal mednarodni konzorcij, podvržena je bila tudi neodvisno mednarodni recenziji. Da nova metodologija oblikovanja obračuna upošteva potrebne usmeritve, je po navedbah agencije prepoznala tudi Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev v EU (Acer).

Je pa agencija vseeno že sprejela nekatere spremembe. S 1. januarjem bodo imela tako med drugim po novem tudi podjetja enoletno prehodno obdobje, ko jim ne bo obračunana presežna moč, če dogovorjene moči ne bodo spreminjali. Za gospodinjstva in male poslovne odjemalce že zdaj velja dveletno prehodno obdobje. Do naslednje zimske sezone pa bo agencija razmislila o možnosti postopnega prilagajanja cenovnega signala najdražjega časovnega bloka (blok 1), ki nastopi v višji sezoni.

Odzvala se je tudi vlada. Za gospodinjstva je ravno zaradi dviga omrežnine v zimski sezoni podaljšala in nekoliko spremenila regulacijo cen elektrike do konca februarja. Za gospodarstvo je napovedala tudi možnost sprejema interventnega zakona. Obenem vlada pripravlja analizo stanja, zato je ta teden Elesu predlagala, naj preveri ustreznost sistema petih časovnih blokov in dveh sezon in, če je mogoče, predlaga enostavnejši oz. ustreznejši sistem. Okoljskemu ministrstvu pa je naložila, naj pripravi predloge ukrepov za začasno prilagoditev nekaterih prispevkov.

Analizo dejanskih podražitev na podlagi računov podjetij po uvedenem novem sistemu omrežnine medtem pripravljajo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Kot so navedli pred dnevi, bo zaključke najprej obravnavala novooblikovana delovna skupina GZS ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo, nato pa bo z njimi GZS v januarju seznanila tudi javnost.