OMV bo prodal vseh 120 bencinskih servisov v Sloveniji

Družba je v sporočilu za javnost danes napovedala, da bo prodala 120 bencinskih črpalkah v Sloveniji, potem ko jih je lani 300 v Nemčiji. "Na bencinskih servisih v Sloveniji ne prodajamo bencina in dizla lastne proizvodnje, zato smo rekli, da bomo to odsvojili," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ob tem novinarjem in vlagateljem pojasnil glavni izvršni direktor OMV Rainer Seele.

Oznanjena prodaja bencinskih servisov v Sloveniji je skupaj s prodajo enote za proizvodnjo gnojil kemijske hčerinske družbe Borealis del načrta odprodaje naložb, ki ga je družba sprejela marca lani in predvideva prodajo premoženja v vrednosti dveh milijard evrov do konca tega leta, je razvidno iz sporočila za javnost.