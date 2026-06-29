Opolnoči dražji bencin in cenejši dizel

Nove cene bodo veljale od torka, 30. junija, do vključno ponedeljka, 6. julija.

Za liter bencina bodo vozniki po novem plačali 1,537 evra. Če cen ne bi regulirali, bi po ocenah ministrstva bencin stal 1,641 evra za liter.

Liter dizla bo po novem stal 1,605 evra, v primeru, da cen ne bi regulirali, pa okoli 1,708 evra.

Liter kurilnega olja pa bo v naslednjem tednu stal 1,193 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro, so dodali na ministrstvu. Modelske cene se sicer izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.