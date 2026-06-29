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Gospodarstvo

Opolnoči dražji bencin in cenejši dizel

Ljubljana, 29. 06. 2026 12.56 pred 53 minutami 1 min branja 30

Avtor:
M.S.
Bencinska črpalka

Opolnoči se bo liter bencina podražil za 0,7 centa na 1,537 evra, liter dizelskega goriva pa bo cenejši za 0,2 centa (1,605 evra). Za 0,7 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje.

Nove cene bodo veljale od torka, 30. junija, do vključno ponedeljka, 6. julija.

Za liter bencina bodo vozniki po novem plačali 1,537 evra. Če cen ne bi regulirali, bi po ocenah ministrstva bencin stal 1,641 evra za liter.

Liter dizla bo po novem stal 1,605 evra, v primeru, da cen ne bi regulirali, pa okoli 1,708 evra.

Liter kurilnega olja pa bo v naslednjem tednu stal 1,193 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro, so dodali na ministrstvu. Modelske cene se sicer izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

gorivo cene goriva bencin dizel

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24ur.com Bencin bo nekoliko dražji, dizel in kurilno olje cenejša
24ur.com Goriva se bodo v torek občutno pocenila
24ur.com Dizel in bencin od polnoči cenejša
24ur.com Bencin, dizel in kurilno olje se bodo komaj zaznavno pocenili
24ur.com Goriva v torek po napovedih cenejša
24ur.com Liter bencina s torkom dražji, liter dizla cenejši
24ur.com Obeta se pocenitev bencina in podražitev dizla
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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
29. 06. 2026 13.57
Janeza pred kamere pa vprašat kako je bil bencin 1EUR in zakaj je sedaj dražji?
Odgovori
0 0
Desna prevara
29. 06. 2026 13.57
Kaj nam dela stevo prevara in njegov gazda ivek.
Odgovori
0 0
anatomija
29. 06. 2026 13.56
Janša na delu . Cene nafte strmo padajo pri nas pa se bencin draži. Treba je zakrpati luknje zaradi daril najbogatejšim
Odgovori
+1
1 0
Desna prevara
29. 06. 2026 13.57
Crna kocka je draga
Odgovori
0 0
Hudi časi
29. 06. 2026 13.55
Še kolcalo se nam bo po teh zlatih časih, ko kupujemo gorivo pod 2 € za liter. Požrešna vlada bo nabila gor dajatve, da bo pokrpala te luknje od plač (7.500 € in navzgor) in nižanje davka na oddajo nepremičnin.
Odgovori
+1
1 0
Mir na svetu
29. 06. 2026 13.52
Oprostite vlada, ampak to je razočaranje. Upali smo na boljše življenje, pa nam centeke mečete. Čedalje bolj verjamem,da je vse isto levi,desni,rbeči ,beli, roza.... Pa kaj vam ni jasno ,delajo se takšne napake ,da je to pa zagotovo zadnje vladanje desnice.
Odgovori
+1
1 0
rob3rt
29. 06. 2026 13.51
Na Lukoilu je dizel 1,54.
Odgovori
0 0
Reforma
29. 06. 2026 13.50
Enkrat bo bolje
Odgovori
+1
1 0
Reforma
29. 06. 2026 13.45
Ko je bila cena dizla 1 eur je bila nabavna cena surove nafte dražja kot sedaj. Dejstva so znana nam in njim, vendar če se da iz raje izvlečt zakaj pa ne. Verjemite, da nihče ne gleda na dobrobit državljanov. Poceni goriva ne bo več. Nova realnost!
Odgovori
+1
4 3
boslo
29. 06. 2026 13.47
Ne drži. Cena sodčka je bila takrat cca. 25 dolarjev
Odgovori
-1
1 2
Hudi časi
29. 06. 2026 13.56
Praznega sodčka?
Odgovori
0 0
igy02
29. 06. 2026 13.45
Slovenija ima na primerljive države v Evropi kar nizko ceno 1,537. Sosedi: Italija 1,9, Avstrija 1,69, Hrvaška 1.57, Madžarska 1,78 in tako dalje. Srbija npr ima ceno 1,65. Manj od primerljivih ima Španija 1,5.
Odgovori
-1
2 3
boslo
29. 06. 2026 13.48
Srbija toči "poceni" rusko nafto....aja, počakaj...
Odgovori
0 0
Hudi časi
29. 06. 2026 13.50
Hrvaška ima dizel cenejši. Ostalih nisem niti preverjal.
Odgovori
+2
2 0
mungus
29. 06. 2026 13.44
hahaha....volili ste ga ...sedaj ga pa imejte in plačujte dražji benz....hahahaha
Odgovori
-3
3 6
wsharky
29. 06. 2026 13.43
naš Južna potrebuje eurčke od dividend, da bo lahko poravnal glasove od Stevota in njegovih poslancev
Odgovori
-2
3 5
wsharky
29. 06. 2026 13.41
hvala vladi arestanta Janše
Odgovori
-4
3 7
jaka
29. 06. 2026 13.39
Borzna cena surove nafte je padla za 40%, mi pa bomo "le" malenkost navzgor korigirali ceno... No, saj razumem, Petrol tudi mora od nečesa živeti. Lani so imeli "samo" rekorden dobiček.....
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+6
8 2
boslo
29. 06. 2026 13.43
Maksimalna marža je določena...
Odgovori
+3
3 0
supergigi
29. 06. 2026 13.25
Cena nafte pada in je trenutno 69 usd, pri nas se pa bencin draži. Janša spravi se k pameti in znižaj cene bencina na normalno raven, ali pa pojdi nazaj v opozicijo in naj Golob nazaj prevzame, ker sta očitno ista.
Odgovori
+6
10 4
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
29. 06. 2026 13.34
Če meniš da sta ista, zakaj bi potem klical po menjavi Janše z Golobom, če je oboje isto...
Odgovori
+4
5 1
jaka
29. 06. 2026 13.40
To, s pametjo si popolnoma mimo udaril... Če nekaj ne obstaja, to ne more biti stvar debate.
Odgovori
-2
0 2
Tommy Shelby
29. 06. 2026 13.23
a niso neki nakladal da bojo višje plače pa nižje plače.je pa glih obratno.
Odgovori
+1
4 3
Tommy Shelby
29. 06. 2026 13.24
nižje cene,
Odgovori
+1
4 3
enapi
29. 06. 2026 13.20
Lopovi
Odgovori
+5
9 4
Jezna lepookica
29. 06. 2026 13.14
Tej vladi ni za verjet....
Odgovori
+3
9 6
igy02
29. 06. 2026 13.21
Verjetno je nisi volil. Ostali, ki smo jo volili pa čakamo na rezultate. Vlada je na delu 3 tedne. Kaj naj bi v tem času popravili vse, kar je pernati uničil?
Odgovori
-5
11 16
Hudi časi
29. 06. 2026 13.52
Ampak začetek res ni vzpodbuden. Kakšen bo konec, bomo videli letos pozimi, ko bodo predčasne parlamentarne volitve.
Odgovori
0 0
igy02
29. 06. 2026 13.13
Pravkar sem prebral, da Rusija kupuje nazaj lastno nafto od Indije. Rusi res zmagujejo. Pa igleda, da tudi sankcije "ne delujejo".
Odgovori
+1
7 6
Hudi časi
29. 06. 2026 13.53
Ne kupujejo nafte, ampak kupujejo derivate. Nimajo več dovolj destilatorjev za delanje derivatov. Izvažajo nafto, uvažajo goriva.
Odgovori
0 0
a res1
29. 06. 2026 13.10
Ni razlike me tico in puklastim. Njim se fučka za nas...
Odgovori
+3
6 3
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