Opolnoči podražitev bencina in dizla

Pri kurilnem olju pa bo treba plačati 1,180 evra na liter, tako pri naročeni količini 1000 litrov to znese 1180 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.