Opoziciji se zdita proračuna slaba, za koalicijo optimistična

Proračunski dokumenti so po njegovih besedah slabi. "Proračuna sta nerazvojno naravnana, netransparentna in prikrivata številke ter dajeta možnost za ponovno netransparentno porabo davkoplačevalskega denarja, ki je stalnica te vlade," je dejal ter kot primer navedel "nakup podrtije na Litijski in računalnikov, ki še vedno ležijo v skladišču" .

Leta 2025 naj bi se odhodki v primerjavi z zdaj veljavnim proračunom povečali za osem odstotkov na 17,1 milijarde evrov, leta 2026 naj bi še malenkost porasli. "Kljub rekordnim številkam pa menimo, da vlada načrtuje porabo davkoplačevalskega denarja predvsem za mehke vsebine, ki so povezane z agendo Levice, pozablja pa na ljudi, varnost in projekte za razvoj Slovenije," je dejal Gladek.

Tudi Jožef Horvat (NSi) je omenil negotove geopolitične razmere in dejal, da lahko močno udarijo tudi Slovenijo, kar bi morala pametna politika predvideti, kolikor je mogoče. Ob tem je obžaloval, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti v zadnjih dveh letih, ko je na oblasti aktualna vlada, skupaj nazadovala za osem mest.

V času vladajoče koalicije so bili sprejeti zakoni, ki bodo gospodarstvo in davkoplačevalce do leta 2028 obremenili z dodatnimi 7,5 milijarde evrov, je dejal Horvat in dodal, da v NSi proračunov ne bodo podprli. V obdobju po pandemiji je slovensko gospodarstvo hitro okrevalo, v zadnjih dveh letih pa smo izgubili pridobljeno prednost, je obžaloval.

V Svobodi, Levici in SD s proračunom zadovoljni

Kljub zaostrenim razmeram je vlada vse prioritetne naloge uspešno vključila v proračun za prihodnji dve leti, pa je bila zadovoljna Andreja Kert (Svoboda). Te prioritete so ukrepi za krepitev gospodarstva, zdravstva, znanja, inovacij, področja varnosti ter stanovanjske in podnebne politike. Nadaljevala se bo tudi obsežna in zahtevna obnova po uničujočih poplavah avgusta lani, je naštela.

Pohvalila je tudi načrtovane investicije in ugotovila, da so proračunski dokumenti razvojno naravnani, hkrati pa puščajo prostor za ukrepanje vlade v primeru morebitne dodatne zaostritve že zdaj sicer zelo zahtevnih razmer. Iz njih veje razumni optimizem, je dejala o proračunih ter dodala: "Energetsko krizo smo uspešno obvladali, vlada se je rekordno hitro in učinkovito lotila odpravljanja posledic poplav. Oboje pa je zagotovilo prepričljiv razlog za optimistični pogled v prihodnost."

Tudi po mnenju Soniboja Knežaka (SD) sta proračuna vredna podpore. Res se je poraba še pred leti vrtela okoli 10 milijard evrov in številke, o katerih se danes pogovarjajo, so res visoke, vendar pa imajo po njegovih besedah pomembne in resne posledice za ljudi in državo. "V prihodnjih letih se bo nadaljevalo izvrševanje že zastavljenih projektov in ciljev, na primer iz programa ukrepov načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji, končuje pa se tudi evropska finančna perspektiva," je napovedal.

V SD bodo proračuna podprli tudi zato, ker po najboljših močeh upoštevata, da razvijamo odpornost na vse mogoče šoke, je še dejal Knežak.