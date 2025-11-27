Opozorila iz Bruslja, kaj se dogaja s slovenskim gospodarstvom?

Ali je razlog za nezadovoljstvo Bruslja s slovenskim proračunskim načrtom za prihodnje leto prav na novo uvedena obvezna božičnica? Evropska komisija je ocenila, da bi ta lahko bila v neskladju z evropskimi javno finančnimi pravili. Na ministrstvu za finance tako napovedujejo pregled proračunskih izdatkov za prihodnje leto. Samo v naslednjem mesecu pa se za nekatera podjetja, ki se soočajo z upadi naročil, obeta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Katere panoge bodo vključene?