Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Opozorila iz Bruslja, kaj se dogaja s slovenskim gospodarstvom?

Bruselj, 27. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Ali je razlog za nezadovoljstvo Bruslja s slovenskim proračunskim načrtom za prihodnje leto prav na novo uvedena obvezna božičnica? Evropska komisija je ocenila, da bi ta lahko bila v neskladju z evropskimi javno finančnimi pravili. Na ministrstvu za finance tako napovedujejo pregled proračunskih izdatkov za prihodnje leto. Samo v naslednjem mesecu pa se za nekatera podjetja, ki se soočajo z upadi naročil, obeta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Katere panoge bodo vključene?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Matejem Lahovnikom
    04:30
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Matejem Lahovnikom
  • Iz 24UR ZVEČER: Proračunski načrt
    04:04
    Iz 24UR ZVEČER: Proračunski načrt
gospodarstvo proračun božičnica izdatki matej lahovnik
Naslednji članek

Decembrski dodatki: v Datalabu bodo na zaposlenega namenili 14.600 evrov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363